经济

中东局势波动加剧 越南着力降低物流风险破解瓶颈

中东地区紧张局势正对全球供应链和运输体系造成明显冲击，推高物流成本、延长交付周期，并迅速波及越南进出口活动。在此背景下，准确识别物流瓶颈并推动企业、政府及行业组织协同应对，成为降低风险、稳定供应链的关键。

海防市沥县国际港 图自越通社
海防市沥县国际港 图自越通社

越通社河内——中东地区紧张局势正对全球供应链和运输体系造成明显冲击，推高物流成本、延长交付周期，并迅速波及越南进出口活动。在此背景下，准确识别物流瓶颈并推动企业、政府及行业组织协同应对，成为降低风险、稳定供应链的关键。

中东不仅是重要消费市场，更是全球贸易关键中转枢纽。该地区局势不稳，影响迅速扩散至洲际运输网络。当前，航线调整与空域限制已导致运输时间延长、成本上升，部分越南企业货物无法按期抵港，被迫改道或寻找替代市场，增加了商业风险。

越南物流服务企业协会认为，中东冲突是继疫情之后对全球物流的又一次重大冲击，且因安全形势复杂难测，风险更高。航运企业普遍加收附加费并调整航线，运输时间延长10至14天甚至更久，企业面临成本与交付双重压力。

这一影响已在地方层面显现。例如嘉莱省部分订单物流成本上涨约15%至25%。船舶绕行好望角而非传统航线，进一步拉长运输周期，增加仓储成本和违约风险。尽管对中东出口占比不高，但通过物流成本与能源价格传导，已波及咖啡、木材、纺织等多个行业。

企业层面承压明显。业内人士指出，苏伊士运河航线受阻迫使航运公司改变航程，运输时间可能翻倍，海运费一度上涨1至2倍。对生鲜农产品而言，这直接削弱了市场竞争力。

不过，也有企业积极调整策略。例如通过在中转市场灵活处理货物、就地消化部分产品，以降低风险。这种做法体现出从“按目的地交付”向“全程价值优化”的思维转变。同时，由于货量下降，部分航班未满载，也为企业重新谈判运价提供了空间。

尽管如此，当前措施仍以短期应对为主，尚未从根本上解决问题。专家指出，应从运输替代方案、供应链数字化及市场多元化三方面着手，提升系统灵活性与抗风险能力。

在政策层面，越南工贸部已制定至2035年、远景2050年的物流发展行动计划，重点推动综合服务、数字化转型和绿色物流发展。同时，海防市正朝国际物流中心建设迈进，胡志明市则聚焦数据体系和高质量人才培养，显示出从“使用服务”向“参与供应链”的转型努力。


不过，现实挑战依然存在。越南物流成本仍偏高，本土企业多集中在低附加值环节，对国际运输体系依赖较大。专家认为，企业当前面临两层挑战：一是运输成本上升、交付延迟等短期冲击；二是供应链管理能力和风险预测能力不足等深层问题。

因此，物流问题需从长期视角加以解决，与供应链重构相结合。企业应加大风险管理和技术投入，行业协会需强化信息连接功能，政府则应持续完善制度、发展基础设施并构建现代化物流生态体系。

在地缘政治风险日益凸显的背景下，物流已成为决定竞争力的关键因素。如何应对当前挑战，不仅关系企业短期生存，也将影响越南在全球供应链中的长期地位。（完）

越通社
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