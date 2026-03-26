全球咖啡联盟成立：提升品牌价值 推广越南咖啡文化

越通社河内——由TNI King Coffee发起的2026年国际咖啡大会在河内举行，来自19个驻越外交代表团出席会议。会议亮点是全球咖啡联盟正式成立，标志着越南在推动全球咖啡合作与可持续发展方面迈出重要一步。



巴勒斯坦驻越大使Saadi Salama认为，本次大会已超越传统商业活动范畴。咖啡不仅是商品，更承载文化与外交价值，是连接各国的重要纽带。联盟的成立旨在搭建多边合作平台，促进资源共享与产业协同发展。



TNI King Coffee 创办者兼总经理黎黄叶草表示，在气候变化、市场波动及供应链透明化要求不断提高的背景下，各国必须加强合作。全球咖啡联盟将连接全球约1.25亿“咖啡从业者”，推动生态保护与产业可持续发展，确保农民群体不被边缘化。



越南作为全球第二大咖啡出口国、罗布斯塔咖啡第一大生产国，此次在河内发起联盟，被视为战略性举措。其目标不仅是巩固原料供应地位，更是推动深加工、提升附加值，并在全球市场塑造国家品牌形象。



联盟提出，到2040年打造“净零排放”的全球咖啡生态体系，推动技术应用与数字化转型，同时构建公私合作机制，强化外交与企业之间的联动。



《全球咖啡联盟2026宣言》提出五大重点方向，即保护咖啡生态系统，发展再生农业；保障农民公平收益，推动公平贸易；构建透明、可持续的供应链体系；推动创新与数字化应用；弘扬咖啡文化，促进国际交流。



会上，越南咖啡可可协会主席梁文字等专家分享了全球市场趋势与挑战，并提出应对气候变化的长期方案。会议还讨论了“全球咖啡联盟2040战略愿景”，强调以科技为驱动、以人为本的发展路径。（完）



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