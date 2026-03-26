经济

能源安全：重启乙醇工厂 服务生物汽油转换路线图

3月26日上午，工贸部举行关于落实第09/CT-TTg号指示的会议，旨在推动国内乙醇（Ethanol）生产工厂的重新运营和产能提升，服务于全国范围内以E10RON95生物汽油替代矿物汽油的路线图。

容橘炼油厂产量增长10.5%，原材料储备充足，可满足生产需求至2026年4月底、5月初。图自越通社
容橘炼油厂产量增长10.5%，原材料储备充足，可满足生产需求至2026年4月底、5月初。图自越通社

越通社河内——3月26日上午，工贸部举行关于落实第09/CT-TTg号指示的会议，旨在推动国内乙醇（Ethanol）生产工厂的重新运营和产能提升，服务于全国范围内以E10RON95生物汽油替代矿物汽油的路线图。

据越南生物燃料协会主席杜文俊介绍，用于调配E10RON95生物汽油的乙醇需求量预计约为每月9.2万至10万立方米。目前，国内6家乙醇生产厂的总设计产能约为每月4.1万立方米，但实际上仅有3家工厂在运营，实际产量仅达每月约2.5万立方米，相当于需求的25%至27%。当这些工厂全部满负荷运转时，全国乙醇需求的满足率将达到约41%。

因此，为满足全国范围内调配 E10RON95 汽油的乙醇需求，越南必须最大限度地利用国内产能，并积极主动进口乙醇。

会上，乙醇生产企业也表示，如果财务和市场等方面的困难得到化解，许多乙醇工厂完全有能力在未来一段时间内提升产量或恢复运营。

同奈乙醇厂代表表示，该厂目前运行稳定，日均产量约250立方米，相当于每月7000立方米，已达满负荷状态。凭借高度灵活的技术流水线，该厂可使用玉米、木薯干、碎米等多种原材料，使生产更具主动性。此外，该厂已计划将产能提升至设计产能的130%。

据容橘乙醇厂代表介绍，目前该厂维持每月约6000立方米/吨的产量，在有利条件下可提升至每月约9000立方米/吨。然而，提升产能不仅取决于技术因素，还与产品销路紧密相关。目前，产品主要供应给平山炼油厂，但尚未建立产量包销机制。因此，企业建议大型骨干贸易商需制定明确的消费计划，以便工厂能够主动开展生产。

企业还表示，为了重启处于“休眠”状态的工厂，如平福乙醇厂（产能为每月6000立方米），管理机构特别是国家银行需制定切实可行的财务扶持方案以恢复其运营，避免造成已投资资源的浪费。（完）

越通社
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