河内公共交通：城铁、公交及电动车逐渐成为首都居民的首选

越通社河内——经过五年的发展，河内市公共交通发生了显著变化，逐渐消除了“拥堵与晚点”的固有印象。从以往的无奈之选，如今公交车、城铁以及电动车、共享单车等绿色出行方式，正成为首都居民的新文明出行习惯，特别是在油价波动的背景下。



现代化的城铁线路与运行平稳的电动公交系统的出现，有力地改变了年轻人的出行习惯。而在油价上涨的背景下，老年人也更倾向于选择电动交通工具，将其视为节省开支的最优选择。



事实表明，近年来河内市一直在进行一场交通基础设施“革命”。城市轨道交通线路与现代电动公交系统的投入运营，为公共交通网络注入了新活力。河内市建设局的数据显示，近期选择公共交通出行的居民比例增长势头强劲。

河内市建设局公共交通管理与运行中心副主任阮明俊表示，据统计监测，2026年前两个月，公交车客运量达到6830万人次，达到2025年同期的99%。在城铁方面，前两个月总客运量达310万人次，同比增长4.6%。值得关注的是，在油价自2026年3月7日上调后，城铁与公交的客运量较调价前均有所增长。



目前，河内市正继续加大对公共交通的投资，包括扩建公交网络、高效运营城铁系统，并结合共享交通和非机动交通，力争实现到2030年满足至少30%出行需求，到2035年满足至少40%出行需求的目标。



可以肯定的是，向公共交通转型不仅是出行方式的改变，更是生活思维的转变。凭借市政府的决心与努力以及市民的共同参与，河内将早日实现“绿色、清洁、文明、现代的现代化交通图景。（完）