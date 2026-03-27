越南与世行推进水资源、农业、环境合作倡议

越通社河内——3月27日上午，越南政府副总理陈红河在河内会见了世界银行（WB）驻越南首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman），旨在推进有关水资源、农业、环境领域的合作倡议。



陈红河在会见中高度评价了世行为越南在基础设施、制度建设、人力资源开发和可持续发展等多个领域提供了有效的支持。



陈红河重申，越南支持世行在水资源领域上提出的各项倡议，如：“水资源未来”战略（Water for the Future）、国家水资源协议（Country Water Compact），同时认为这些倡议符合越南的实际需求。



关于水资源领域，陈红河表示，越南特别关注保障跨境水资源安全，尤其是在湄公河与红河流域。这是两个具有重要意义的流域，若能有效管理，将对保障约40-50%的用水可持续性做出贡献。



陈红河建议世行加强对越南在河流流域综合管理及治水方案方面的技术和财政支持，这些因素对制定经济社会发展政策以及保障国防安全具有决定性作用。



陈红河谈及《九龙江三角洲100万公顷优质稻米可持续生产方案》时表示，政府已同意责成农业与环境部作为主管机构，负责协调该项目，资金来源包括世行和中央预算。



玛丽亚姆·谢尔曼高度评价越南对世行在水资源管理领域合作倡议所展现的共识与坚定承诺。她认为，参与全球倡议不仅有助于提升国家形象，也为越南利用世行的资源和专业知识创造了机会。



玛丽亚姆·谢尔曼说，世行可以提供一揽子综合支持，包括专业技术、财政援助和国际经验，以帮助越南有效落实在水资源安全、农业和环境领域的合作倡议。同时，世行正加强调动私营部门资源，以服务于未来的发展目标。



陈红河表示，越南政府正着力完善有关信贷准入、贷款资金及相关条件的机制，同时建议世行共同核查、调整仍存障碍的政策，使其符合实际情况。



对于水资源管理领域，陈红河认为，越南虽可为全球倡议贡献实践经验，但仍需国际组织和专家的支持。



以河内首都规划为例，陈红河强调，需要采取综合性的切入方式，从红河流域规划入手，以此为城市规划和长期发展奠定基础。然而，这是越南能力尚有不足的领域，需要世行提供技术支持，从而形成相应的项目和资金需求。（完）

越通社