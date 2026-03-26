能源安全：提速推进北爱抽水蓄能电站按期施工

越通社河内——在可再生能源并网发电仍存在不稳定性背景下，抽水蓄能电站正凸显其作为能源储存及确保电力稳定供应的有效解决方案。鉴于其重要性，越南政府总理批准了《2021-2030年和远期展望至2050年国家电力发展规划》，其中包括位于庆和省的北爱抽水蓄能电站项目。



这是越南乃至东南亚地区规模最大的抽水蓄能电站项目，其目的在于确保国家能源安全，迈向循环经济并实现 2050 年净零排放目标。



位于庆和省北爱西乡的北爱抽水蓄能电站由越南电力集团（EVN）担任投资方。项目总装机容量为 1200 兆瓦，共设 4 个机组，投资总额约 21.1 万亿越盾。得益于吸收可再生能源项目余电的功能，该电站在低谷时段储存电能（抽水蓄能），高峰时段释放电能(发电)，有助于使负荷曲线趋于平缓并提高国家电力系统的灵活性。

越南第三电力项目管理委员会领导表示，北爱抽水蓄能电站项目获得了法国开发署（AFD）的贷款资金。



庆和省人民委员会副主席郑明煌建议越南电力集团应充分咨询并听取受项目影响民众的愿望，确保政策与民众利益的和谐。同时，应制定相关支持政策，帮助民众在搬迁至新安置点后实现生产转型，恢复生活稳定。



近日，在2026年欧盟—越南商务投资论坛框架内，越南电力集团与法国合作伙伴之间交换北爱抽水蓄能电站两份贷款协议，每份价值7600万欧元。



北爱抽水蓄能电站是越南首个抽水蓄能电站项目。根据计划，1号机组预计于2029年12月完工，4号机组预计于2030年12月完工，整个项目将于2031年5月全部建成。该工程将有助于保障国家能源安全，加快经济向绿色、可持续方向转型等。（完）