经济

自4月起，越南各家航空公司对航线网络做出调整

据越南航空局的消息，自2026年4月起，为主动应对Jet-A1燃料价格上涨，越南各家航空公司将调整航线网络，以确保运营活动及效益。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——据越南航空局的消息，自2026年4月起，为主动应对Jet-A1燃料价格上涨，越南各家航空公司将调整航线网络，以确保运营活动及效益。

自3月24日起，越南航空局与越南各家航空公司、航空燃料供应企业、机场运营企业、越南飞行管理总公司以及越南航空总公司（Vietnam Airlines）、越捷航空股份公司（Vietjet Air）、太平洋航空公司（Pacific Airlines）、竹航（Bamboo Airways）、越旅航空（Vietravel Airlines）、太阳航空（Sun PhuQuoc Airways）等越南各家航空公司举行工作会议，讨论并就当前背景下协调行动达成一致。

据此，越南航空局提出了一些建议，以支持在中东地区冲突和Jet A-1燃料价格波动的背景下稳定航空运营活动，其中包括与Jet A-1燃料价格和供应情况相关的解决方案。

目前，各家企业仍在寻找并多元化供应源，这些努力得到国家机关通过各层级交流、外交渠道的支持并创造条件。因此，航空燃料供应企业承诺能够满足截至2026年4月中旬的运营需求。在此时间后，Jet A-1燃料量尚无法保证，并且很可能会以非常高的价格进口。

基于上述燃料供应维持能力，越南航空局肯定，从现在至2026年4月中旬的航空运输运营管理基本仍能满足航空规定，并符合机队、基础设施等实际情况。

截至目前，各家越南航空公司基本仍在维持按2025/2026年冬季航班时刻表执行的航线网络和频次运营，尚未进行调整。

据报告，越南各家航空公司将平衡资源，并将保障河内-岘港-西贡（HAN-DAD-SGN）等国内主要航线的运营活动作为目标，同时在为政治-经济-社会任务服务的航线上维持运营。

对于国际航线，各家越南航空公司也努力最大限度地保持运营计划，并维持在重点市场的存在。

鉴于当前形势和存在的风险，越南航空局建议建设部审议并报告政府及主管部门，针对Jet A-1燃料价格不利变动情况提出紧急解决方案以支持航空运营活动。

越南航空局希望政府、外交部继续通过各级外交渠道与燃料供应大国进行沟通，为越南企业继续执行和部署新的Jet A-1燃料采购合同创造条件。

越南航空局也建议工贸部、财政部、越南国家工业-能源集团（PVN）指示宜山炼油厂最大限度提高产能并优先生产Jet A-1燃料，同时优先供应给国内航空燃料企业。（完）

越通社
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