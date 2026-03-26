经济

芹苴市与国际投资者就能源领域举行工作会谈

3月26日下午，芹苴市委常务委员会与中国港湾工程（越南）公司及深圳能源集团股份有限公司联营企业工作代表团举行了工作会谈。

工作会谈现场。图自越通社
工作会谈现场。图自越通社

越通社芹苴市——3月26日下午，芹苴市委常务委员会与中国港湾工程（越南）公司及深圳能源集团股份有限公司联营企业工作代表团举行了工作会谈。

深圳能源集团（越南）公司负责人介绍了公司的总体能力、经验和投资方向，并表示希望在芹苴市投资风电、光伏、垃圾发电等领域，其中典型项目是预计装机规模400兆瓦，占地面积约230公顷的永海一号风电项目。

芹苴市委副书记阮俊英在会上发言时强调，大型国际集团关注并提议在当地投资是一个积极信号，彰显了该市日益具有吸引力的投资环境。特别是在清洁能源领域，其中风电被确定为战略支柱之一，既服务于经济社会发展，又为保障九龙江三角洲地区的能源安全做出贡献。芹苴市的发展规划与工业及能源紧密相连。因此，该市非常希望寻找并邀请像中国港湾工程（越南）公司及深圳能源集团股份有限公司联营企业这样有实力的投资者。

阮俊英同时要求相关厅局行业支持并引导该联营企业了解当地其他潜力位置以开发新的风电项目，以及按规定完成所有法律程序。

省工贸局被指定为牵头协调单位，引导投资者考察潜在的沿海区域。省农业与环境局协助办理与海洋资源及环境影响评估相关的程序。省财政局就选择投资者提供咨询意见。省外事局就与外国组织和个人在海上边界地区活动相关的法规提供引导。

中方代表高度评价芹苴市的发展潜力，特别是在能源和基础设施领域，希望进一步深入研究在风电、低碳电力、垃圾发电、智慧数字化转型等当地多个领域的投资机会，同时提议今后加强信息交流与技术合作。（完）

越通社
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