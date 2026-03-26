经济

韩国企业扩大在越生产规模 巩固越南作为地区重要电子制造中心的地位

越通社驻首尔记者报道，韩国乐喜金星集团（LG集团）旗下企业正加快扩大在越生产规模，同时启动大规模招聘计划，以满足不断增长的全球订单需求，特别是在高科技领域。这一轮投资浪潮进一步巩固了越南作为地区重要电子制造中心的地位，同时在中长期内创造数万个就业岗位，并加快推动技术转移转化。

清云工业园区Suntech公司电子生产线。图自越通社
清云工业园区Suntech公司电子生产线。图自越通社

越通社首尔——越通社驻首尔记者报道，韩国乐喜金星集团（LG集团）旗下企业正加快扩大在越生产规模，同时启动大规模招聘计划，以满足不断增长的全球订单需求，特别是在高科技领域。这一轮投资浪潮进一步巩固了越南作为地区重要电子制造中心的地位，同时在中长期内创造数万个就业岗位，并加快推动技术转移转化。

具体的是，乐金伊诺特（LG Innotek）和乐金显示（LG Display）在越南的现地法人已提请海防市政府支持保障人力资源，为其开展扩大生产规模计划提供服务。此举在韩国科技企业加大对东南亚投资力度，以实现供应链多元化并利用成本优势的背景下进行 。越南凭借其战略位置和充沛的劳动力资源，持续成为这一战略中的重点目的地。

乐金伊诺特（越南）有限公司经理朴洪根（Park Hong Geun）表示，专门生产智能手机摄像头模组、AR/VR设备的光学解决方案以及智能车的V3工厂已正式投入运营。为满足新增订单，特别是新一代摄像头模组订单的产能需求，该公司拟在未来一段时间内新增招聘约2600名员工。

在拓宽招聘范围的同时，该公司还计划建设员工宿舍并加大福利待遇，以吸引和留住劳动力。

另一方面，乐金显示（越南）有限公司也公布了大规模招聘计划，预计在今年6月前需要招聘多达5251名员工。其主要原因在于增加厂房用地，旨在提升全球订单的产能需求。

据预测，随着各扩建项目的完工，未来招聘需求可能将继续大幅增长，新增用工规模或将达到数千人。

此前，乐金电子（LG Electronics）、乐金显示（LG Display）和乐金伊诺特（LG Innotek）等在越南的LG企业代表，已与海防经济区管理委员会举行工作会谈，提请在开展扩大生产规模和开发新产品计划中获得人力资源方面的支持。

海防市政府透露，正多措并举解决劳动力短缺问题。这些举措包括加强职业培训、吸引来自其他省市的劳动力，举办大型招聘会，以促进企业与求职者之间的对接。

此外，地方政府还推动企业与培训机构之间的有效合作，旨在培养符合电子工业日益提高的技术要求的人才队伍。

据专家评估，LG集团在越南扩大生产规模和招聘力度，不仅反映了市场需求的增长，也表明全球供应链转移趋势正在加速推进。在地缘政治和生产成本波动的背景下，各大科技企业正通过多元化生产布局来分散风险。（完）

越通社
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