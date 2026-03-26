陈红河副总理出席2026年河内国际建材展览会开幕式

越通社河内——3月26日上午，越南政府副总理陈红河出席2026年河内国际建材展览会开幕式并发表讲话。主题为“建设-建材-房地产-绿色交通”的本届展览会于3月26日至30日在河内东英越南展览中心（VEC）举行。



陈红河副总理在开幕式上致辞时表示，此次展会生动反映了越南建筑行业及国民经济的发展步伐。2026年展览会标志着一个重要转折点，规模达2500多个展位，吸引众多国内外企业参展。



陈红河副总理指出，过去一段时间，建筑行业大胆创新思维，从单纯的行政管理状态转变为实质性、同步性的“创造发展”，并围绕三大支柱展开：创造发展空间；创造法律走廊，在新形势中确立新的规则；创造发展动力。



陈红河副总理希望国际建材展览会组委会继续创新活动方式，不应仅停留在普通展会的层面，而必须提升定位，成为企业间对接的“技术与解决方案交易平台”；成为企业在合作、对接、贸易促进、技术转移和品牌推广中值得信赖的“关键词”。每一届展览会都需选择合适的主题，并制定一套评估目标达成情况的准则，如：签署合同数量、交易货物总量、成功对接的企业数量等。



VinFast电动车展区。 图自越通社

与此同时，Vietbuild注重在组织与推广过程中应用数字科学技术，举办更多具有深度的专题展，并结合虚拟展览（Virtual Exhibition）以与国际企业对接，使展会规模更宏大、内容更全面。



本届展会共设2500多个展位，吸引来自越南、日本、印度、中国、法国、意大利、美国、德国、韩国等众多国家的国内外企业参展。参展产品种类丰富，涵盖建筑材料、交通设备、室内外装饰以及工业机械等。



今年展会的亮点在于绿色与可持续发展的新产品和新技术，如循环技术、可再生技术、清洁能源及数字解决方案。许多企业主动开展市场调研，推出了款式现代、品质卓越、符合住房与基础设施发展需求的产品，同时紧扣环保标准，致力于提升生活质量等。（完）