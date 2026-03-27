红玉综合医院：河内国际患者的信赖选择

越通社河内——红玉综合医院日益巩固其作为国际患者信赖之选的地位，为寻求高品质医疗服务的患者提供了可靠选择。

国际标准医疗服务，汇聚权威专家与先进设备

在越南医疗体系升级背景下，红玉综合医院坐落于河内市中心，设有安宁与福长明两大院区，覆盖妇产科、儿科、辅助生殖（IVF）及心血管等20余个临床专科。医院常年接诊来自英、美、韩、中、日等国的患者。

红玉综合医院成为河内国际患者就医的重要选择

据红玉—福长明综合医院副院长黄新刚医生介绍，医院平均每月接待国际患者约700至800人次，高峰期总就诊量可超过2000例。

医院采用“医院—酒店”一体化模式，打造符合国际标准的开放式绿色空间。医生团队多曾在医疗发达国家接受培训，诊疗方案与国际临床标准同步，并可在外语环境下直接与患者沟通，有效提升诊疗效率。

医院配备国际先进医疗设备

医院配备2560排CT、Philips Azurion血管造影系统、3D C臂X光机等美、荷、德、日先进设备，并采用PACS影像系统。手术室按照英国HBN标准建设，配备HEPA过滤、正压通风及感染控制系统。

住院系统涵盖单人间、双人间、VIP病房及重症监护室，满足不同患者需求。患者可在营养专家指导下选择亚洲及欧洲膳食方案，并享受多媒体娱乐、高速WiFi及24小时护理服务。

红玉综合医院患者可享国际标准护理服务

无障碍服务与广泛合作

医院提供英、韩、日、中等多语种翻译服务，并建立双语电子病历系统，支持保险理赔及转诊。同时，医院与50余家国际保险机构合作，包括Aetna、Allianz等，提供直付服务。对于需赴海外治疗的患者，医院可协助准备医疗文件并对接相关机构。

红玉综合医院是越南首家获得澳大利亚医疗服务标准委员会（ACHSI）认证的私立医疗机构，并荣获英国皇家外科学院（RCS）认证，成为全球标准培训中心。

红玉综合医院荣获国际认证

医院还与日本爱仁会医疗集团、韩国三星医疗中心、台湾大学医学院附设医院及俄罗斯AMG眼科医院等建立合作关系。

凭借专业医疗团队、先进设备及优质服务，红玉综合医院已成为越南外籍人士值得信赖的医疗机构之一。

红玉综合医院 - 信赖之选

● 热线电话: 024 3927 5568

● 安宁院区： 河内市巴亭坊安宁街55号

● 福长明院区：河内市慈廉坊周文廉路8号