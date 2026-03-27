经济

越南企业调整战略布局 保持出口增长势头

在中东冲突持续、物流成本攀升以及主要市场标准不断收紧的背景下，越南水产品、果蔬、纺织服装等重点出口行业的企业正主动调整发展战略。从优化产品结构、重组供应链，到提升可持续发展标准，企业必须加快适应步伐，以保持增长势头，并巩固自身在国际市场的地位。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——在中东冲突持续、物流成本攀升以及主要市场标准不断收紧的背景下，越南水产品、果蔬、纺织服装等重点出口行业的企业正主动调整发展战略。从优化产品结构、重组供应链，到提升可持续发展标准，企业必须加快适应步伐，以保持增长势头，并巩固自身在国际市场的地位。

越南水产加工与出口协会副秘书长黎恒表示，面对地缘政治风险和物流成本上升的压力，水产业正灵活调整策略。由于基本食品需求依然旺盛，企业已转向生产价格适中、易于销售的产品，如巴沙鱼、罗非鱼、罐头食品和鱼糜，不再集中于部分市场遇冷的高端产品。

面对挑战，农产品与果蔬行业同样采取审慎应对策略。越南果蔬协会秘书长邓福原表示，许多企业已对产品结构进行调整，减少新鲜果蔬出口比重，增加加工类果蔬产品，以适应长达45至60天的海运周期。协会建议企业采取分批发货、灵活调配船期的做法，并积极研究租赁冷库或在风险较低国家设立中转站，以维护供应链的稳定运行。
从欧洲市场来看，越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉军表示，欧盟正扩大可持续供应来源，同时《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）已进入实施第六年，许多关税降至零，为越南商品带来优势。然而，自2026年起，欧盟将继续实施多项新规，如碳边境调节机制（CBAM）、反毁林法规（EUDR）以及循环经济、生态设计和部分商品电子护照等要求，对企业绿色转型提出更高要求。

在美国市场，越南驻美国商务处处长杜玉兴指出，消费者对产品的可持续性、深加工水平、来源可追溯性以及供应链透明度的关注度日益提升。与此同时，针对越南商品的贸易救济调查数量不断增多，对企业合规能力提出了更高要求。

为保持出口增长，越南政府总理已签发第23/CĐ-TTg号通知，要求各部门解决困难，保障能源供应，并推动与拉丁美洲和中东地区谈判新的自由贸易协定，以拓展市场。

越南纺织服装协会副主席张文锦表示，减少对进口原材料的依赖已成为当务之急，因为对布料和辅料依赖过大使企业在物流中断时容易陷入被动。他建议加大对纺织和染整生产的投资，并尽快建设专业工业园区，以提高本地化率和竞争能力。

从宏观角度看，河内国家大学经济大学宏观研究团队负责人阮国越博士认为，在国际贸易政策不断变化的背景下，出口模式需要从数量增长转向质量提升。这要求打造强大的本土企业队伍，主动推进技术创新，并更深入地参与全球价值链。（完）

越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

范明政总理：企业须在实现两位数增长目标中发挥先锋作用

3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

越通社
#越南企业 #战略布局 #出口 #增长势头 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南代表团在2026年IndiaSoft Expo博览会开幕式上合影。图自越通社

越南企业在印度科技市场中寻找发展机会

3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。

资料图。图自越通社

越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场

挪威海产局 (NSC) 3月25日下午在2026年越南市场上挪威水产业前景活动上公布，越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场；同时预计，2026年挪威三文鱼在越南的消费量将继续保持强劲增长势头。

越南胡椒“独占”泰国市场。图自越通社

越南胡椒“独占”泰国市场

越南海关局的数据显示，截至2月底，越南胡椒出口量达3.56万吨，创汇逾2.31亿美元，出口量和出口额较去年同期分别增长30.8%和25.6%。

更多

签约仪式现场。图自越通社

岘港市通过国际组织动员援助资金

3月27日，岘港市友好组织联合会举行与外国非政府组织合作谅解备忘录签约仪式（第二批），旨在进一步提高民间外交工作成效及该地区的援助动员效率。

越南商务参赞黄德润在在线的出口咨询会上发言。图自越通社

越南企业开拓非洲出口市场的机遇

据越通社驻阿尔及尔记者报道，3月26日，越南驻阿尔及利亚兼塞内加尔和突尼斯商务处为40多家越南机构和企业举办了面向这三个市场的出口咨询会。

在打击IUU捕捞的高峰月期间，顺安坊已加大宣传力度。图自越通社

100%的15米以上渔船完成电子日志申报 顺化升级渔业监管

2026年前几个月，顺化市加强打击IUU捕捞工作，多部门联合检查“三无”渔船及不具备作业条件的船只，严控其出海。全市1100艘渔船已登记更新至国家渔业数据库，100%长度15米以上渔船在电子捕捞日志系统完成进出港申报。顺化同时加快信息技术基础设施升级，强化捕捞水产品溯源监管。

安江省辉南公司工人们正在对出口日本市场的章鱼进行加工。图片来源： 越通社

2026年初越南鱿鱼与章鱼出口回暖

2026年前两个月，越南鱿鱼和章鱼出口额超过1.11亿美元，同比增长23%。这一结果表明，该行业实现了积极开局，也反映出多个市场需求在年初即出现复苏信号。

越南电力集团（EVN）与法国合作伙伴之间的北爱抽水蓄能电站两项贷款协议交换仪式。图自越通社

能源安全：提速推进北爱抽水蓄能电站按期施工

在可再生能源并网发电仍存在不稳定性背景下，抽水蓄能电站正凸显其作为能源储存及确保电力稳定供应的有效解决方案。鉴于其重要性，越南政府总理批准了《2021-2030年和远期展望至2050年国家电力发展规划》，其中包括位于庆和省的北爱抽水蓄能电站项目。

由美国农业部（USDA）与美国驻胡志明市总领事馆联合举办的“探索美国农业”项目于2025年7月19日举行，通过现场烹饪与品鉴，让参与者尽情享受美国食材的独特风味。图自越通社

美国愿意支持越南保障能源安全

越南工贸部副部长阮生日新近日在工贸部总部与美国农业部负责贸易和农产品事务的副部长卢克·林德伯格（Luke J. Lindberg）举行了工作会谈。双方重申农业是越南与美国全面战略伙伴关系框架内的重要支柱领域之一，一致认为两国农业合作关系中的互补性较强。

清云工业园区Suntech公司电子生产线。图自越通社

韩国企业扩大在越生产规模 巩固越南作为地区重要电子制造中心的地位

越通社驻首尔记者报道，韩国乐喜金星集团（LG集团）旗下企业正加快扩大在越生产规模，同时启动大规模招聘计划，以满足不断增长的全球订单需求，特别是在高科技领域。这一轮投资浪潮进一步巩固了越南作为地区重要电子制造中心的地位，同时在中长期内创造数万个就业岗位，并加快推动技术转移转化。

海防市沥县国际港 图自越通社

中东局势波动加剧 越南着力降低物流风险破解瓶颈

中东地区紧张局势正对全球供应链和运输体系造成明显冲击，推高物流成本、延长交付周期，并迅速波及越南进出口活动。在此背景下，准确识别物流瓶颈并推动企业、政府及行业组织协同应对，成为降低风险、稳定供应链的关键。

老年人在Genki House老年照料中心接受健康护理。图自越通社

高端养老地产：越南潜力巨大的市场

据房地产专家预测，越南的老年康养地产细分市场在未来一段时间内将迎来强劲增长。目前，Vin集团（Vingroup）、太阳集团（Sun Group）、陈英集团（Tran Anh Group）等多家领军企业已纷纷公布针对该细分市场的产品开发战略。