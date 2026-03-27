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2026年越南体育经济论坛：构建全新经济产业

2026年越南体育经济论坛（VSES 2026）于3月27日在河内举行。这不仅是学术交流平台，更是管理机构、专家及企业界之间的交流平台，为体育经济发展政策的科学性和实践性提供明确依据。

参会代表。图自越通社
参会代表。图自越通社

越通社河内——2026年越南体育经济论坛（VSES 2026）于3月27日在河内举行，吸引约300名管理机构、体育组织、企业、投资者、赞助企业、专家学者、研究人员以及国内外媒体机构代表参加。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在致开幕词时强调，本次论坛是纪念越南体育部门传统日80周年纪念活动之一。这不仅是学术交流平台，更是管理机构、专家及企业界之间的交流平台，为体育经济发展政策的科学性和实践性提供明确依据。

阮文雄表示，体育经济发展并非新议题，早已被纳入党的各项决议和行业发展战略中。然而，目前须将体育视为具备明确的政治与法律基础并且能够为国家增长作出贡献的经济产业。体育不仅有助于推动人的全面发展，也为经济发展开辟广阔空间。

秉持“构建全新经济产业”的精神，2026年越南体育经济论坛拓宽了对体育的认知和视野，将其视为能够为越南创造经济价值、市场价值和发展价值的领域。今年的论坛不仅延续了以往各届论坛的交流成果，还更深入地探讨关于数据、市场、投资、传媒、品牌及行业发展基础等核心问题。

2026年越南体育经济论坛论坛的一大亮点是首次发布《2026年越南体育经济报告》。该报告为越南体育经济的规模、结构、增长动力及发展模式提供了初步的数据基础与分析，也为论坛将讨论议题从概括性认知拓展到市场、投资及行业发展战略等具体问题提供了依据。

其后，论坛围绕着“从全球视角将体育作为经济产业看待”、“韩国体育经济发展经验分享”、“体育市场、投资及收益模式”、“国际体育组织与发展经验”以及“政策与战略：构建越南体育经济产业”等内容开展专题讨论活动。（完）

越通社
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