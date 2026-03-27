解除黄牌警告：顺化市升级技术基础设施，加强对“三无”渔船的监管

越通社承天顺化省——为执行打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动的高峰月，并推动越南水产业可持续发展，2026年年初以来，顺化市进一步强化监管工作，升级技术基础设施，并加大宣传力度。此举旨在牢牢掌握重点海域情况，及时跟踪、发现并有效预防和管控越界捕捞行为。



具体而言，2026年第一季度，顺化市农业与环境局与市公安局及边防部队指挥部，对“三无”渔船（无船名船号、无船舶证书、无船籍港）及不合格的渔船进行了检查。



此外，顺化市继续开展渔船数据核查，确保其与越南渔业数据库（Vnfishbase）实现数据同步；组建检查团，对全市出口水产加工企业的捕捞水产产地证明执行情况进行专项检查；同时针对有违规迹象的案件进行核查与处理。



顺化市近期正加快进度，并与相关单位紧密合作，旨在升级渔港信息技术基础设施，支持渔民将数据上传至电子追溯系统（eCDT）和电子捕捞日志。



截至2025年12月31日，顺化市所有15米及以上的渔船均已通过eCDT系统办理进出港手续。顺化市还要求所有捕捞水产收购点、加工企业、渔港及水产行政管理部门，必须通过eCDT系统对港口卸货产量及捕捞水产溯源档案进行全程监管。同时，在全市范围内继续支持渔民安装并同步使用电子捕捞日志。（完）

越通社