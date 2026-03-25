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赴顺化观光游客猛增 旅游业有望实现突破

2026年第一季度，顺化市接待游客量和旅游收入继续保持强劲增长势头。

顺化大内午门吸引众多游客前来参观。图自越通社
顺化大内午门吸引众多游客前来参观。图自越通社

越通社顺化市——2026年第一季度，顺化市接待游客量和旅游收入继续保持强劲增长势头。

在此期间，赴顺化市观光的游客总数超过190万人次，较2025年同期增长31.3%。其中，国际游客超过84.3万人次，增长26.7%；国内游客超过105万人次，增长 35.2%，旅游总收入约达4.478万亿越盾（折合人民币11.78亿元），同比增长71.4%。

自2026年初以来，顺化市开展了多项旅游推介活动。最突出的是2026年顺化文化节框架下的春季文化节，重现宫廷礼仪和传统民间节日，吸引了大量游客。

另外，从4月至6月将举行夏季文化节，将汇聚国内外艺术团，在各遗产空间进行艺术表演，为游客带来全新的情感体验。

特别是在2026年4月，顺化市将举办以“皇城闪耀”为亮点的系列充满吸引力文化旅游活动。此外，该市还举行惠南殿文化节，兰花、花卉盆景奇石展，顺化美食体验活动以及“皇宫夜宴”活动。题为“幻美皇宫”的大内夜游活动将成为特殊亮点，为游客带来一场新颖的遗产探索之旅。

从7月至9月举行的秋季文化节重点开展中秋节活动、2026年顺化灯笼节、舞狮及艺术表演。此外，冬季文化节以各类音乐节目为特色。

顺化故都遗迹保护中心主任黄越忠表示，2026年顺化文化节设有近80项文化艺术活动，对发挥顺化遗产价值，保持顺化文化特色及吸引游客具有重要意义。

除通过公路、航空和铁路吸引游客外，顺化市还注重通过真云港接待邮轮游客。2026 年，停靠真云港的邮轮数量比2025年翻一番，约有88航次，承载来自欧洲、北美和东北亚等地区的游客约26万人次。

2026年，顺化市力争接待游客700万至750万人次，同比增长12%至20%；旅游总收入约达15万亿越盾（折合人民币39.47亿元），同比增长15%至18%。（完）

#顺化 #游客 #旅游业 #顺化古都 #顺化文化节
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