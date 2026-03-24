英国媒体赞誉越南：张开双臂欢迎游客的国度

越通社河内——近年来，随着“超负荷旅游”一词不再陌生，从欧洲到美洲纷纷爆发针对游客的抗议活动，世界开始重新审视游客的旅程——不仅关注他们的目的地，更关注他们受到的接待。在此背景下，越南成为充满活力的亮点。



根据英国历史悠久且具权威性的《泰晤士报》（The Telegraph）发布的“2026年依然热情接待游客的美丽国家”排名，越南位列第三。这一成绩并非依靠张扬的宣传活动，而是凭借其自然魅力和好客精神。去年，越南接待国际游客近 2200 万人次，并设定了今年将这一数字提升至 2500 万的目标。



越南的独特之处不仅在于其“拥有什么”，更在于其“待客之道”。从超凡脱俗的下龙湾到繁华热闹的胡志明市，旅游体验不再仅限于风景或美食，而是升华为一种亲近、真诚的感受，这正是许多著名目的地在人潮攒动中逐渐丧失的因素。



包括英国广播公司（BBC）在内的国际媒体在介绍仙泉文化旅游区时都难掩惊喜和兴趣。在亚洲普遍流行西方色彩主题公园的趋势下，仙泉文化区选择了一条独特路径：用自己的文化语言讲述越南故事。这里没有童话城堡或超级英雄，取而代之的是民间神话、佛教形象和独特的东方想象力。这不仅是一个公园，更是一种讲述故事的方式。越南文化并非静止于博物馆中，而是在日常生活中生机勃勃。



当前，通过《泰晤士报》的认可和BBC的媒体剪影，越南展现出了一种弥足珍贵的特质：既敞开大门，又保留了内在的温情。对于游客而言，旅程结束后留下的往往不是照片，而是一种被真心接待的感觉。（完）

越通社