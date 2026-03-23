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2026年南方解放日和五一节假期：越南游客青睐短途跨境游及新奇体验

2026年4·30南方解放日和5·1国际劳动节长假，国内海岛线路以及新加坡、日本、韩国、中国、泰国、马来西亚等亚洲短途航线，凭借灵活的行程与便捷的手续，持续保持强劲吸引力。

附图。图自Vietnam+
附图。图自Vietnam+

越通社河内——2026年4·30南方解放日和5·1国际劳动节长假被视为夏季旅游高峰的启动节点。据越游（Vietravel）、越南旅游（Du lich Viet）及BestPrice等旅游企业观察，国内海岛线路以及新加坡、日本、韩国、中国、泰国、马来西亚等亚洲短途航线，凭借灵活的行程与便捷的手续，持续保持强劲吸引力。

今年市场呈现出明显的“早鸟”预订趋势，游客搜索及订购行程的时间较往年提前了约3至4周，预订量同比增长15%至40%。提前规划已成为游客的普遍习惯，以避开‘票罄’、酒店满员及临期加价的情况。旅游从业者认为，这是2026年旅游市场释放的积极信号。

然而，受中东局势导致的燃料价格波动影响，各家航空公司运营成本上升，预计4·30假期的机票及旅游套餐价格将较平日上涨15%至25%，部分线路涨幅甚至更高。

来自Agoda、Booking及Traveloka等在线平台的数据显示，游客需求正从单一的纯度假转向康养与个性化定制，且愈发注重家庭情感联结。

值得关注的是，在中东紧张局势背景下，游客更倾向于选择飞行时间在2至4小时内、直飞且无需中转的近场目的地。

Traveloka代表透露，该平台内部数据显示，近期越南游客对高端邮轮的关注度大幅提升，且已开始在区域内各国寻找新奇的海上航程。（完）

越通社
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