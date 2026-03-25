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岘港市启动 2026年旅游刺激计划和会奖旅游推广计划

3月24日，岘港市文化体育旅游局宣布了主题为“岘港——触及真实”的2026年旅游刺激计划和主题为“岘港——提升会奖旅游体验”的会奖旅游推广计划。

2026年旅游刺激计划和与会奖旅游推广计划公布仪式。图自越通社
2026年旅游刺激计划和与会奖旅游推广计划公布仪式。图自越通社

越通社岘港市——3月24日，岘港市文化体育旅游局宣布了主题为“岘港——触及真实”的2026年旅游刺激计划和主题为“岘港——提升会奖旅游体验”的会奖旅游推广计划。

岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安在仪式上表示，2026 年全球旅游趋势已不再局限于观光，而是转向具有深度、富有情感并能与目的地特色相连的体验。

在此基础上，主题为“岘港——触及真实”的2026年旅游刺激计划将有效挖掘自然资源和文化价值，通过触及特色、触及静谧、触及原生态、触及时刻和触及味觉等五大行程为游客提供真实体验。

2026年内，一系列大规模文化、体育和旅游活动将有利于延长游客停留时间并提高回头客比例。同时，岘港市注重打造安全和友好的旅游环境，提升服务质量并为游客提供支持。

此外，岘港市继续将会奖旅游确定为吸引高端客源的重点领域。自 2021 年至今，该市已接待超过 670 个 会奖旅游团，游客人数近 23.4 万人次，逐步确立其在会奖旅游版图上的地位。

2026年，岘港市将加大在数字平台上的推广力度，鼓励游客再次到访，并加强与企业的对接。

今年计划的一大亮点是“会奖旅游- 浪潮崛起”（MICE - The Rising Wave）奖颁奖仪式，表彰为岘港吸引会奖旅游客源作出重要贡献的旅游企业。

按照既定目标，2026 年岘港市力争接待游客约 1910 万人次，其中国际游客达 870 万人次。该市期待通过同步实施的刺激与促销计划将提升旅游体验质量，增加旅游产值并推动旅游业可持续发展。（完）

越通社
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