让药用植物和天然化合物走向国际舞台

越通社嘉莱省——3月26日，“相遇越南”科学协会与国际跨学科科学与教育中心（ICISE）在嘉莱省联合举行2026年第二届药用植物与天然化合物国际研讨会（MPNP 2026），吸引来自14个国家的120多名教授、科学家、研究员和博士研究生等代表参加。



嘉莱省科学技术厅副厅长阮友河在研讨会上致开幕词强调，药用植物与天然化合物国际研讨会是一场重要的科学论坛，旨在推动药用植物领域的技术研究、合作与转让活动。值得注意的是，药用植物与天然化合物国际研讨会已为嘉莱省的药用植物产业发展开辟新空间，有助于对接国内外科研团队，推动本土药用植物制品的研究、应用及价值提升。研讨会汇聚了众多国内外知名科学家，为学术交流、经验分享和最新研究趋势更新提供重要平台，同时也为未来多学科合作网络的拓展奠定基础。



参会代表在研讨会上作了近90篇学术报告，其研究重点包括药用植物生物学、生物技术、天然产品开发以及促进公私合作等内容。



2026年第二届药用植物与天然化合物国际研讨会在2026年嘉莱省国家旅游年开幕周框架下举办，有助于将科学研究与旅游发展相结合，宣传推广越南形象，并彰显越南在国际药用植物研发领域日益提升的地位等。（完）



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