加强日本冈山县与越南各地方的合作

越通社河内——3月27日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了正在访越的日本冈山县知事伊原木隆太（Ibaragi Ryuta）。



会见中，黎怀忠高度评价冈山县与越南日益深化的务实合作，尤其肯定该县企业近年来对越南投资所取得的积极成效。



黎怀忠对冈山县知事及政府为在该县生活和工作的一万三千名越南人提供便利和支持表示感谢，同时建议冈山县继续加强与越南各地方在投资、高科技等领域的合作。



借此机会，黎怀忠邀请伊原木知事派企业代表团参加预计于2026年第三季度在顺化市举行的第二次越南-日本地方合作论坛。



山萝省人民委员会副主席邓玉厚在会上介绍了该省的潜力和优势，希望与冈山县在提供高素质人力资源、加工制造业、高科技农业、投资和旅游等领域推进合作。



伊原木隆太希望进一步加强与越南各地方的合作；希望推进双方人力资源合作，推动投资并研究开通冈山县至越南的直飞航线。



他还高度评价越南劳动者的勤劳及其为冈山县经济社会发展作出的积极贡献，表示冈山县今后愿意继续接收更多越南劳动者到当地企业工作。（完）

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