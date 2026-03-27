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东盟领导人将召开特别会议 聚焦石油、粮食与移民劳工议题

菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯3月27日宣布，第48届东盟峰会及相关会议将于5月8日至9日在菲律宾宿务举行。

菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯 图自共同社/越通社
菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯 图自共同社/越通社

越通社河内——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯3月27日宣布，第48届东盟峰会及相关会议将于5月8日至9日在菲律宾宿务举行。

受中东冲突持续影响，本次峰会将调整为“精简版”议程，重点讨论石油供应、粮食价格及移民劳工三大紧迫议题。

本次东盟峰会以“共同驾驭未来”为主题，聚焦和平与安全、繁荣走廊建设及赋能人民三大优先方向。（完）

越通社
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