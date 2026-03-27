东盟领导人将召开特别会议 聚焦石油、粮食与移民劳工议题

越通社河内——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯3月27日宣布，第48届东盟峰会及相关会议将于5月8日至9日在菲律宾宿务举行。
受中东冲突持续影响，本次峰会将调整为“精简版”议程，重点讨论石油供应、粮食价格及移民劳工三大紧迫议题。
本次东盟峰会以“共同驾驭未来”为主题，聚焦和平与安全、繁荣走廊建设及赋能人民三大优先方向。（完）
中国提议与东盟加强可再生能源合作
在中东冲突导致石油供应中断、全球能源价格飙升的背景下，中国表示愿与东盟加强合作，以推动可再生能源转型，巩固区域能源安全。
菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯3月27日宣布，第48届东盟峰会及相关会议将于5月8日至9日在菲律宾宿务举行。
越通社河内——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯3月27日宣布，第48届东盟峰会及相关会议将于5月8日至9日在菲律宾宿务举行。
受中东冲突持续影响，本次峰会将调整为“精简版”议程，重点讨论石油供应、粮食价格及移民劳工三大紧迫议题。
本次东盟峰会以“共同驾驭未来”为主题，聚焦和平与安全、繁荣走廊建设及赋能人民三大优先方向。（完）
在中东冲突导致石油供应中断、全球能源价格飙升的背景下，中国表示愿与东盟加强合作，以推动可再生能源转型，巩固区域能源安全。
越通社驻北京记者报道，经过十年的形成与发展，澜沧江—湄公河合作机制（LMC）正日益成为亚洲最具活力的次区域合作模式之一，其在经济、安全和民间交流等方面取得了显著进展。
3月23日，菲律宾财政部（DOF）表示，该国正实施各项具体措施，旨在增强金融韧性并深化东盟与中日韩（ASEAN+3）的合作。菲律宾目前担任 2026 年东盟轮值主席国。
根据3月23日公布的官方数据显示，2026年2月新加坡核心通胀率从1月的1%升至1.4%，创下自2024年12月以来的最高水平。
为应对全球能源价格飙升，柬埔寨王国政府已发布指示，要求各部委、行业及部门机构实施节能措施。
泰国国会下议院19日召开会议选举总理，自豪泰党提名的总理候选人阿努廷·参威拉军获得293票，再次当选泰国总理。
基于近期市场波动、地区紧张局势以及跨境走私活动给经济带来的影响，马来西亚财政部指出了决定该国国内燃油价格的关键因素。
3月18日，新加坡和日本宣布将双边关系升级为战略伙伴关系，旨在加强人工智能、绿色转型等多个领域的广泛深入合作。
随着中东冲突导致化肥供应收紧，菲律宾政府正考虑加强从中国进口化肥，尤其是依赖燃料生产的化肥产品。
越通社驻曼谷记者报道，泰国新任下议院议长索蓬·萨兰（Sophon Saram）16日表示，根据国会议会议程，3月19日将对总理人选进行表决，以在传统宋干节前组建一个能够完全授权的政府。
越通社驻东南亚记者报道，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）认为，菲律宾与联合国之间长期且稳固的合作关系，将成为马尼拉竞选联合国安理会非常任理事国席位的重要优势。
3月11日，马来西亚政府决定维持国内汽油价格不变，采取初步的全国性节约开支措施，同时继续密切关注中东冲突的演变，以便及时采取补充措施，维持国家经济稳定。
据马新社3月10日报道，马来西亚半导体封装与测试行业（OSAT）有望从蓬勃发展的光子学领域获得新发展机遇，预计到2030年市场规模将扩大至约46亿美元。
3月9日，柬埔寨商业部在该国燃油市场因受中东地区冲突的影响而出现较大波动的背景下发布指导文件，要求加强对全国各燃油经销商和加油站燃料销售活动的监管。
印度尼西亚能源和矿产资源部长巴赫利尔·拉哈达利亚（Bahlil Lahadalia）3月9日透露，该国将加快对燃料实施10%的强制生物乙醇掺混标准，以应对全球油价上涨。
3月8日，泰国看守总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所属的泰自豪党（Bhumjaithai）高级成员公布了“10+ 战略”。该战略包含一系列措施，旨在帮助国家克服因全球冲突、特别是日益升级的中东冲突所带来的不稳定因素。
3月9日，题为“2026年东盟未来论坛下一代倡议：区域领导力战略与技能”的研讨会在印度尼西亚举行，汇聚了来自东南亚各国的青年优秀领导者。
在全球经济充满波动的背景下，东盟正崛起为世界充满韧性的增长中心，其中柬埔寨也正经历着深刻的转型。在此背景下，2026年柬埔寨-东盟商务峰会于3月3日至4日在首都金边举行。本次峰会以“转型中的东盟：创新、一体化与工业发展”为主题，旨在推动柬埔寨乃至整个东盟地区的经济增长、加强区域一体化并实现可持续发展。
菲律宾呼吁东盟各成员国加强协调，以解决正在威胁地区的"紧迫问题"，并强调建设一个韧性与以人民为中心的共同体的目标。
越通社驻新加坡记者报道，新加坡人力部部长陈诗龙（Tan See Leng）3月3日表示，自今年7月1日起，该国将职员的退休年龄上调至64岁，再雇佣年龄同步上调至69岁。
越通社驻曼谷记者报道，据泰国货主警告，霍尔木兹（Hormuz）海峡危机正迫使承运商将运输路线改道绕行非洲，导致运费翻倍并影响出口，估计价值为320亿泰铢（约合10.2亿美元）的货物在运输途中受阻。