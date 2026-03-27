东盟领导人将召开特别会议 聚焦石油、粮食与移民劳工议题

在全球经济充满波动的背景下，东盟正崛起为世界充满韧性的增长中心，其中柬埔寨也正经历着深刻的转型。在此背景下，2026年柬埔寨-东盟商务峰会于3月3日至4日在首都金边举行。本次峰会以“转型中的东盟：创新、一体化与工业发展”为主题，旨在推动柬埔寨乃至整个东盟地区的经济增长、加强区域一体化并实现可持续发展。