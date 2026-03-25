澜湄合作：十年印记与期待新的“黄金十年”

越通社河内——越通社驻北京记者报道，经过十年的形成与发展，澜沧江—湄公河合作机制（LMC）正日益成为亚洲最具活力的次区域合作模式之一，其在经济、安全和民间交流等方面取得了显著进展。



中共中央政治局委员、中国外交部长王毅在3月23日晚于北京举行的澜湄合作首次领导人会议十周年招待会上表示，澜湄国家间关系日益紧密，在多个领域呈现强劲发展势头。中国与湄公河五国的贸易额已超过5000亿美元，较十年前增长达150%。



澜湄合作不仅局限于经济领域，在防灾减灾、公共卫生等非传统安全领域的合作也不断加强，为保护地区民众生命财产安全发挥了积极作用。民间交流日益深化，通过“澜湄签证”等倡议以及一系列规模虽小但务实有效的项目直接改善了民众生活。



在世界局势不断变化的背景下，中国与成员国正致力于打造澜湄合作2.0升级版，重点加强战略协同，推动创新发展，拓展先行性合作倡议。其目标不仅在于促进经济发展，还在于推动形成更加高效的区域治理模式。



泰国驻中国大使、澜湄合作共同主席国代表查柴·维里亚维贾库尔（Chatchai Viriyavejakul）强调了过去十年来澜湄合作取得的突出成果，并呼吁各国继续加强团结，致力于建设一个安全、可持续和包容发展的共同体。



澜湄合作机制于2016年启动，汇聚中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南等六国，旨在推动务实合作，加强互联互通，共同维护澜湄地区和平、稳定与繁荣。迈入新的发展阶段，各方期待开启下一个“黄金十年”，使澜湄合作不仅成为区域发展的重要动力，也为全球增长与稳定作出积极贡献。（完）

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