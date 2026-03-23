新加坡核心通胀率升至2024年底以来新高

越通社河内 ——根据3月23日公布的官方数据显示，2026年2月新加坡核心通胀率从1月的1%升至1.4%，创下自2024年12月以来的最高水平。



据新加坡金融管理局（MAS）与贸工部（MTI），涨幅主因在于服务、食品、零售及其他商品领域的价格上涨，部分反映了与传统春节相关的季节性因素。按月计算，2月核心消费者价格指数（剔除住宿和私人交通费用）环比上涨了0.5%。



与此同时，2月整体通胀率从上月的1.4%回落至1.2%。按月计算，整体通胀率环比上涨0.6%。



MAS与MTI指出，受中东冲突影响，近几周全球能源价格显著回升，这可能导致新加坡未来的进口成本压力增加。



在国内方面，尽管生产率增长稳定将在一定程度上抑制涨幅，但预计今年单位劳动力成本仍将小幅上升。在实际工资持续改善的背景下，私人消费需求预计将保持稳健。



相关部门预测，2026年新加坡核心通胀率与整体通胀率将维持在1%至2%之间。目前，金管局正评估最新态势，并将在4月发布的货币政策声明中更新通胀前景预测。（完）

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