新加坡核心通胀率升至2024年底以来新高

越通社河内 ——根据3月23日公布的官方数据显示，2026年2月新加坡核心通胀率从1月的1%升至1.4%，创下自2024年12月以来的最高水平。
据新加坡金融管理局（MAS）与贸工部（MTI），涨幅主因在于服务、食品、零售及其他商品领域的价格上涨，部分反映了与传统春节相关的季节性因素。按月计算，2月核心消费者价格指数（剔除住宿和私人交通费用）环比上涨了0.5%。
与此同时，2月整体通胀率从上月的1.4%回落至1.2%。按月计算，整体通胀率环比上涨0.6%。
MAS与MTI指出，受中东冲突影响，近几周全球能源价格显著回升，这可能导致新加坡未来的进口成本压力增加。
在国内方面，尽管生产率增长稳定将在一定程度上抑制涨幅，但预计今年单位劳动力成本仍将小幅上升。在实际工资持续改善的背景下，私人消费需求预计将保持稳健。
相关部门预测，2026年新加坡核心通胀率与整体通胀率将维持在1%至2%之间。目前，金管局正评估最新态势，并将在4月发布的货币政策声明中更新通胀前景预测。（完）
越南-新加坡水产品贸易前景广阔
越通社驻新加坡记者报道，越南-新加坡水产贸易前景持续得到肯定。截至2025年全年的统计数据，越南稳居新加坡市场第三大水产供应伙伴地位，仅次于马来西亚和印度尼西亚。这是越南在新加坡水产市场开展推介与准入工作所取得的显著成果，符合两国全面战略伙伴关系的地位。