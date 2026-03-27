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中国提议与东盟加强可再生能源合作

在中东冲突导致石油供应中断、全球能源价格飙升的背景下，中国表示愿与东盟加强合作，以推动可再生能源转型，巩固区域能源安全。

中国驻东盟使团团长王擎。图自越通社
中国驻东盟使团团长王擎。图自越通社

越通社河内 ——在中东冲突导致石油供应中断、全球能源价格飙升的背景下，中国表示愿与东盟加强合作，以推动可再生能源转型，巩固区域能源安全。

中国驻东盟使团团长王擎在接受越通社驻印尼记者采访时表示，目前中国超过50%的电力来自太阳能、风能、氢能和核能等可再生能源。这些是中国与东盟可以扩大合作的领域。

王擎表示，虽然风能和太阳能无法满足全天候的电力需求，但发展集成储能电池的太阳能系统将有助于克服这一问题。中国愿与东盟分享相关经验和技术。

王擎是在霍尔木兹（Hormuz）海峡交通中断对石油开采和出口造成严重影响的背景下发出上述信息的。东盟经济部长和外长近期举行会议，强调必须实现能源和供应源多元化，并促进生物燃料和可再生能源的发展。

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中国驻东盟使团团长王擎接受越通社记者的采访。图自越通社

目前，可再生能源在东盟一次能源供应总量中的比例仅约为15.6%。在印度尼西亚，这一比例约为15.75%，尽管该国在太阳能、风能、水电、地热和生物质方面拥有巨大潜力。印尼总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）将当前危机视为加快能源自主的机遇，该国政府设定了今年将可再生能源比例提高到17%至21%的目标。印尼还成立了国家能源转型促进工作组，以加快绿色能源政策的实施。

在评价当前东盟与中国关系时，王擎强调，双方关系已成为亚太地区合作最成功、最具活力的典范之一。王擎在3月26日于雅加达举行的中国-东盟媒体智库论坛上发言时强调，中国-东盟合作不断巩固，为超过20亿人民带来了实实在在的利益。人工智能、数字经济等新兴领域合作蓬勃发展，为创新驱动型增长开辟了新空间。

王擎重申，在世界不稳定性加剧的背景下，中国始终视东盟为周边外交的优先方向，坚定支持东盟在区域架构中的中心地位。（完）

越通社
#中国与东盟 #可再生能源 #石油供应 #能源转型 #中国驻东盟使团团长 中国
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