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📝时评：人权不容被利用

近日，由阮廷胜操控的“海外越侨救助委员会”起草并散布一份所谓的“请愿书”提交美国国务院，内容污蔑越南侵犯人权，呼吁对越南实施制裁并将越南列入“宗教自由特别关注国”名单。这是海外一些极端组织和个人，包括“海外越侨救助委员会”多年来不断重复的“老套路”，并在国家举行选举、党代会等重要政治事件期间增加频率。

医护人员上门为少数民族同胞提供体检服务。图自越通社
医护人员上门为少数民族同胞提供体检服务。图自越通社

越通社河内 ——近期，恐怖组织“海外越侨救助委员会”(BPSOS)以“救助难民”为幌子，继续暴露出其将人道主义活动政治化的本质，打着人权的旗号干涉越南内政，对越南施压。我们需要从理论和实践的基础上识别并坚决斗争、驳斥那些新花样、老手段，为坚定维护国家声誉和越南人权状况的客观事实作出贡献。

近日，由阮廷胜操控的“海外越侨救助委员会”起草并散布一份所谓的“请愿书”提交美国国务院，内容污蔑越南侵犯人权，呼吁对越南实施制裁并将越南列入“宗教自由特别关注国”名单。阮廷胜宣称已动员18个国际组织、30名个人签署了该“请愿书”。这是海外一些极端组织和个人，包括“海外越侨救助委员会”多年来不断重复的“老套路”，并在国家举行选举、党代会等重要政治事件期间增加频率。

可见，阮廷胜大肆宣扬动员了一些组织和个人签署“请愿书”，实际上只是制造“虚假合法性”的伎俩，旨在蒙蔽国际舆论。许多研究国际关系和人权的专家指出，此类“请愿书”通常缺乏可验证的依据且基于片面甚至被歪曲的信息。澳大利亚新南威尔士大学国防学院的越南学专家卡莱尔·塞耶（Carlyle A. Thayer）指出，一些流亡组织对越南的人权指控并未充分反映越南的历史、文化背景和发展条件，因此缺乏客观性和科学性。

据官方消息，“海外越侨救助委员会”与 “致力于公平正义的高地民族”（MSFJ）组织有联系，该组织因2023年6月在得乐省发生的严重事件被越南公安列入恐怖组织名单。这种联系表明，利用人权幌子掩盖、支持破坏活动，甚至与暴力、恐怖活动相关联，已不再是观点或认识问题，而是严重违法行为，威胁社会安全与秩序。

然而，必须清楚地认识到，任何歪曲论调，无论以何种形式掩盖，都无法否认越南在保障和促进人权方面取得的成就。

早在1919年，在法国凡尔赛，阮爱国就代表越南人民提出了《安南人民请愿书》，其中直接提到了基本的自由和民主权利。这一思想在1945年《独立宣言》和1946年《宪法》（越南民主共和国第一部宪法）中得以制度化，明确指出，一切权力属于人民，不分阶级、宗教和性别。

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根据联合国开发计划署的数据，越南的人类发展指数持续上升，达到0.766，属于高人类发展水平国家。图自越通社

经历了从民族解放斗争到国家建设的各历史阶段，越南党和国家的一贯观点是将人民置于一切发展政策的中心。

越共十四大文件中关于保护和实施人权的论述，体现了党的一贯主张政策，就是党和国家的一切主张、政策必须来自人民的需求、愿望、正当合法的权利和利益。

四十多年实施革新政策实践提供了生动而有力的证明：越南从一个饱受战争蹂躏的贫穷国家，崛起成为中等收入国家，经济稳定增长，人民生活不断改善。

根据联合国开发计划署的数据，越南的人类发展指数持续上升，达到0.766，属于高人类发展水平国家。2025年《世界幸福报告》也显示，越南在143个国家中排名第46位，较往年大幅提升。

特别是，越南在2023-2025年任期当选联合国人权理事会成员，并继续以高票（180/190）连任2026-2028年任期，这清楚地证明了国际社会对越南的信任。

这不仅仅是对国内努力的认可，也是对越南在区域和全球层面推动人权倡议方面发挥的作用、责任和积极贡献的评价。

在法律领域，2013年《宪法》及相关法律体系日益完善，将公民的民事、政治、经济、文化、社会等各项权利具体化；同时建立了更有效的权利保护机制。

国家关于可持续减贫、新农村建设、保障社会民生、医疗、教育等领域的各项目标计划，都致力于提高人民生活质量，不让任何人掉队。

从国际角度看，越南是大部分国际人权公约的积极成员，同时认真履行定期报告义务，参与普遍定期审议（UPR）机制,负责任地采纳并实施符合国情的建议。

阮廷胜和“海外越侨救助委员会”所谓“请愿书”中的论调不仅缺乏实践基础，还违背了当今世界关于人权的建设性合作与对话趋势。利用人权问题施加政治压力，不仅达不到效果，反而会损害信任，阻碍国家间的合作关系。

在深度融入国际社会的背景下，越南始终坚持在相互尊重、互不干涉内政的基础上进行坦诚对话与合作。任何分歧都应在理解和尊重各国国情的基础上坦诚交流。这也是《联合国宪章》和国际准则所确认的原则。识别、揭穿“海外越侨救助委员会”的歪曲伎俩，不仅是当前的要求，也是保护党的思想基础、巩固信心、增强社会共识和肯定越南国际地位的一项长期任务。

（完）

越通社
#人权 #海外越侨救助委员会 #请愿书 #政治图谋 #宗教自由
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人权

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