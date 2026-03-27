中越加强军事交流与合作

越通社河内——3月26日，在中国国防部例行记者会上，针对记者关于中越两国外交、国防、公安“3+3”部长级战略对话机制的战略意义，以及2026年中越军事交流与合作具体协议的提问，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校表示，中越两国军队将继续为地区和平与繁荣注入积极、稳定的正能量。



越通社驻北京记者报道，蒋斌大校向媒体通报，中越两国于 3 月中旬成功举行了外交、国防、公安“3+3”战略对话机制下的首次部长级会议。随后，两国军队还举行了第十次边境国防友好交流活动。



中越“3+3”战略对话机制是双方建立首创的重要战略沟通平台，而边境国防友好交流活动则是双方共同打造的特色交流合作形式。这两项活动都充分体现了两国及两军关系的高水平和独特性。



据中国国防部发言人表示，中越情谊深厚，同志加兄弟。中越是社会主义友好邻邦，正在共同构建“具有战略意义的中越命运共同体”。近年来，两军交流合作持续加强与扩大，在高层交往、联合训练及边防合作等领域取得了新进展和新成果。



蒋斌大校强调，面对复杂与动荡的国际形势以及日益复杂严峻的外部安全挑战，在两党两国最高领导人的战略引领下，中越两国军队将保持紧密的战略沟通，增强军事互信，巩固在军队政治建设、海上安全及多边合作等领域的务实合作，共同维护两国安全与发展利益，为地区和平、繁荣、稳定注入积极能量。（完）

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