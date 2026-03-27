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☕️越通社新闻下午茶（2026.3.27）

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越南政府总理范明政会见国际货币基金组织（IMF）代表团。图自越通社

越通社河内——·3月27日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了以马丁·索默（Martin Sommer）为团长，对越南进行工作访问的国际货币基金组织（IMF）代表团。

·3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。全文

·3月27日上午，越南政府副总理陈红河在河内会见了世界银行（WB）驻越南首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman），旨在推进有关水资源、农业、环境领域的合作倡议。全文

·值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规就两国关系发展历程，从在反殖斗争中形成的特殊历史纽带，到如今在多领域不断深化的合作关系接受越通社驻非洲记者的采访。全文

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越南国防部维和局局长范孟胜少将祝贺执行维和任务的军官。图自越通社

·3月27日上午，越南国防部在河内举行仪式，向两名赴联合国阿卜耶伊地区临时安全部队（UNISFA）及欧盟中非共和国训练团执行任务的军官授予国家主席决定书和国防部长决定书。全文

·目前，出版业正面临诸多困难与挑战。据越南出版印刷与发行局代表，全国共有52家出版社。2025年，全行业共出版发行出版物逾5.1万种，发行量及访问量约5.43亿册/次，全行业总营收超过4.1万亿越盾。全文

·近期，恐怖组织“海外越侨救助委员会”(BPSOS)以“救助难民”为幌子，继续暴露出其将人道主义活动政治化的本质，打着人权的旗号干涉越南内政，对越南施压。我们需要从理论和实践的基础上识别并坚决斗争、驳斥那些新花样、老手段，为坚定维护国家声誉和越南人权状况的客观事实作出贡献。

·人工智能（AI）应用正成为推动非传染性疾病筛查和早期发现的重要解决方案，有助于医疗行业有效实现从治疗到预防的转变。全文

·在中东冲突导致全球油气供应中断的背景下，澳大利亚能源生产力联盟（A2EP）执行总裁贾罗德·利克（Jarrod Leak）在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，东南亚及亚太地区显然深受中东局势的影响。全文

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越南改良剧表演节目。图自越通社

·近些年来，越南举办的高水平艺术节目、国际文化节愈发频繁，其规模不断扩大，专业化程度日益提升。从经典芭蕾之夜、当代舞剧，到国际音乐会以及多姿多彩的文化节，这一切不仅让越南成为文化的接收地，更彰显其作为全球文化价值颇具吸引力目的地的地位。全文

·为期8天（从3月25日至4月1日）的越南青年“红色研学之旅”之“理想之光”研学营活动期间，3月26日，来自8所高校的150多名越南师生参加了“胡志明在中国”专题座谈会，并走访参观了胡志明主席在云南省昆明进行革命活动时的旧居。

·3月27日，嘉莱省文化体育与旅游厅组织力量，迎接靠泊归仁港的“诺贝尔卡利多尼亚——蓝天岛”号（Noble Caledonia - Island Sky）邮轮国际游客团。全文

·在中东冲突导致石油供应中断、全球能源价格飙升的背景下，中国表示愿与东盟加强合作，以推动可再生能源转型，巩固区域能源安全。

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中国—东盟人民币跨境收付金额大幅增长。图自越通社

·中国与东南亚国家联盟（ASEAN）成员国之间的人民币跨境收付金额正在快速增长，反映出区域内拓展人民币在对外贸易投资中的使用的趋势。全文（完）

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3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

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