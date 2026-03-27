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人工智能在非传染性疾病筛查和早期发现中的应用

人工智能（AI）应用正成为推动非传染性疾病筛查和早期发现的重要解决方案，有助于医疗行业有效实现从治疗到预防的转变。

资料图。图自越通社
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越通社河内——人工智能（AI）应用正成为推动非传染性疾病筛查和早期发现的重要解决方案，有助于医疗行业有效实现从治疗到预防的转变。

越南卫生部副部长阮氏莲香表示，非传染性疾病正成为越南乃至全球医疗系统面临的巨大挑战和沉重负担。世界卫生组织（WHO）评估指出，心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病等非传染性疾病，已导致全球超过70%的死亡。在越南，这一比例也在快速上升，迫切需要制定行之有效且长期的医疗防控策略。

近期，越南政府和卫生部已实施多项计划和政策，以控制并减轻非传染性疾病负担，加强社区健康科普宣传工作，提升基层医疗机构的早期发现和治疗管理能力。

阮氏莲香认为，卫生部门须增强非传染性疾病的筛查与早期发现能力，部署电子健康档案，强化各级医疗机构间的数据互联互通。这为人工智能等新技术在疾病预测、管理与治疗中的有效应用奠定了基础。

越南白梅医院副院长武文甲副教授表示，该医院已将数字化转型、大数据和人工智能确定为未来几年的战略支柱之一。

白梅医院集中资源投入科研与创新，特别是在大数据分析和人工智能应用方面。这有助于提高诊断的准确性，支持医生做出临床决策，同时为患者提供便利。

构建“准确、完整、干净、实时”的医疗数据系统不仅服务于诊疗工作，还为疾病模型预测提供基础，从而制定更有效的非传染性疾病防控策略。

白梅医院已成功开发三种肺癌人工智能辅助诊断模型，包括计算机断层扫描（CT）图像分析、实时支气管镜图像分析以及病理图像分析。

这些模型已获得国家级科技评审委员会的高度评价，并准备在多个医疗机构推广应用。初步结果显示，在某些情况下，人工智能的诊断准确率可超过拥有五年经验的医生，同时有助于早期发现病变，减少漏诊，并助力及时做出临床决策。

人工智能系统不仅提高了诊断准确性，还能在后台运行，不干扰诊疗流程，有助于早期发现病变、减少漏诊，并支持医生基于数据快速做出决策。

政策导向与技术应用的结合正在为越南非传染性疾病防控开辟新路径。在医疗数据日益完善、互联互通的背景下，广泛应用人工智能将有助于医疗系统由被动转为主动，从治疗转向预防，从而减轻疾病负担，提高公共健康护理质量等。（完）

越通社
#人工智能 #非传染性疾病 #筛查 #早期发现 #应用 越南
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