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第57号决议：为人工智能发展开辟新空间

人工智能（AI）是政府总理第1131/QĐ-TTg号决定颁布越南优先发展的11个战略技术及战略技术产品清单中提及的首个战略技术组。这彰显越南党和国家对当前发展阶段以技术为新增长动力的方向。

附图 图自越通社
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越通社河内——人工智能（AI）是政府总理第1131/QĐ-TTg号决定颁布越南优先发展的11个战略技术及战略技术产品清单中提及的首个战略技术组。这彰显越南党和国家对当前发展阶段以技术为新增长动力的方向。与此同时，落实中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型取得突破的第57号决议，要求完善机制体制和促进国际合作，为人工智能开辟了新空间，日益成为发展数字经济和推进国家数字化转型的重要支柱。

联合国副秘书长阿曼迪普·辛格·吉尔(Amandeep Singh Gill)表示，越南将人工智能确定为战略技术之一，是符合当前世界及地区形势的正确方向。人工智能必须出现在任何关于经济社会转型的国家战略中。阿曼迪普·辛格·吉尔也对越南为落实第57号决议颁布11个战略技术组清单表示印象深刻。

越南政府总理，政府科技、创新与数字化转型指导委员会主任范明政在主持召开指导委员会2026年第一次会议时，要求各部委、单位在2026年必须“扭转局面，加速突破”，重点在于人工智能和数据经济。范明政提出的核心要求之一是为新领域，特别是人工智能和数据经济完善体制。因此，制定并呈批相关法律的指导性文件，其中包含《人工智能法》，《数字化转型法》、《网络安全法》、和《电子商务法》，需要确保同步性，避免出现法律空白。

联合国副秘书长阿曼迪普·辛格·吉尔认为，优先发展计算基础设施、数据中心和数据集是必要方向。此外，能源基础设施也是一个重要因素，其中发展可再生能源的趋势得到重视，以确保人工智能的可持续发展。

阿曼迪普·辛格·吉尔表示，联合国已建立关于人工智能治理的新的全球机制，包括越南在内的各国已承诺根据《全球数字契约》参与其中。

联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）认为，若能妥善筹备，在越南建立一个区域合作模式或人工智能能力发展中心，将有助于提升越南在亚洲及东盟人工智能生态系统中的地位。同时，促进人工智能在医疗、农业和公共服务等领域的应用，关注人工智能领域的人力资源和基础设施建设等。 （完）

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越通社
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