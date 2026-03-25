越德签署创新创业与战略性技术合作谅解备忘录

越通社柏林——3月24日，越南国家创新中心（NIC）主任武国辉与柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）学术主任扬·克拉特策（Jan Kratzer）教授签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越南与德国创新创业、战略性技术领域的合作迈出了重要一步。



越通社驻柏林记者报道，这份合作谅解备忘录的签署是根据越南政府副总理阮志勇于3月23日下午与CfE举行工作会谈时提出的建议而实施的。阮志勇高度评价CfE在德国创新创业生态系统建设中的声誉和先锋作用，并建议CfE与NIC加强合作，支持越南各所院校、研究机构及相关组织提升教育培训和科研能力和水平。阮志勇强调，“目标是将成熟成功的生态系统引入越南，支持越南初创企业发展，并帮助其走向国际市场。”



NIC与CfE之间的合作内容主要集中于开展初创企业培训项目，举行技术论坛、专题研讨会及创业竞赛，创业孵化与初创企业加速发展方面开展务实合作，促进初创企业、学生与研究人员互换交流，在双方战略性技术领域实施联合研究项目等。



NIC与 CfE签署合作谅解备忘录，不仅有助于加强双方合作关系，也为推动越南与德国创新生态系统的对接提供新机遇。双方合作谅解备忘录实施后，知识、技术和投资等方面资源将得以优化配置和高效利用，从而支持初创企业和科技企业的发展，加快越南数字化转型进程，推动以创新为驱动的经济发展等。



柏林工业大学是德国领先的技术高等教育机构之一，在科技研发与可持续发展方面具有突出优势。（完）

越通社