科技

越德签署创新创业与战略性技术合作谅解备忘录

越南国家创新中心（NIC）主任武国辉与柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）学术主任扬·克拉特策（Jan Kratzer）教授签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越南与德国创新创业、战略性技术领域的合作迈出了重要一步。

越南政府副总理阮志勇参观德国博世集团（Bosch）。图自越通社
越南政府副总理阮志勇参观德国博世集团（Bosch）。图自越通社

越通社柏林——3月24日，越南国家创新中心（NIC）主任武国辉与柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）学术主任扬·克拉特策（Jan Kratzer）教授签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越南与德国创新创业、战略性技术领域的合作迈出了重要一步。

越通社驻柏林记者报道，这份合作谅解备忘录的签署是根据越南政府副总理阮志勇于3月23日下午与CfE举行工作会谈时提出的建议而实施的。阮志勇高度评价CfE在德国创新创业生态系统建设中的声誉和先锋作用，并建议CfE与NIC加强合作，支持越南各所院校、研究机构及相关组织提升教育培训和科研能力和水平。阮志勇强调，“目标是将成熟成功的生态系统引入越南，支持越南初创企业发展，并帮助其走向国际市场。”

NIC与CfE之间的合作内容主要集中于开展初创企业培训项目，举行技术论坛、专题研讨会及创业竞赛，创业孵化与初创企业加速发展方面开展务实合作，促进初创企业、学生与研究人员互换交流，在双方战略性技术领域实施联合研究项目等。

NIC与 CfE签署合作谅解备忘录，不仅有助于加强双方合作关系，也为推动越南与德国创新生态系统的对接提供新机遇。双方合作谅解备忘录实施后，知识、技术和投资等方面资源将得以优化配置和高效利用，从而支持初创企业和科技企业的发展，加快越南数字化转型进程，推动以创新为驱动的经济发展等。

柏林工业大学是德国领先的技术高等教育机构之一，在科技研发与可持续发展方面具有突出优势。（完）

越通社
#越德 #越南 #德国 #创新创业 #战略性技术 #合作谅解备忘录 德国 越南
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

越南政府副总理阮志勇发表讲话。图自越通社

旅德越南知识分子为国家发展做出贡献

3月22日，正在对德国进行工作访问的越南政府副总理阮志勇会见了越南驻德国大使馆干部和工作人员、越德创新网络（VGI）以及正在德国和欧洲生活与工作的越南专家、知识分子和企业家代表。

人才培养——国际金融中心运行的关键

人才培养——国际金融中心运行的关键

一项面向国际金融中心管理人员的培训课程近日在胡志明市越德大学开班。尽管培训时间仅持续数天，但其背后却是一项长期战略：培养具备国际水平的人才队伍，为越南运营全球性金融中心提供坚实的人力支撑。因为，一个金融中心可以通过政策设计而建立，但只有依靠人才，才能真正实现高效运转。

更多

资料图。图自越通社

东盟对越南农林水产品的进口需求显著增加

在物流成本上升以及国际运输风险日益难以预测的背景下，东盟等邻近市场正成为越南农产品出口的重要“支点”。除运输成本和时间方面的优势外，该地区对水果蔬菜、橡胶、水产品等多种商品的需求也在不断增长。

越南与印度加强电子及信息技术产业对接

越南与印度加强电子及信息技术产业对接

越南-印度电子和信息技术企业论坛亮点之一是越方企业推介其能力和合作需求，随后开展了B2B对接活动。各方就电子制造、软件服务、数字化转型、人工智能、金融科技（Fintech）及各类技术解决方案直接进行讨论。

青年向河静省当地居民介绍并指导使用“i-HaTinh”数字公民应用程序的操作流程。图自越通社

2026年青年月：当技术成为青年一代的新“语言”

越南青年已不再局限于传统志愿服务活动，而正通过一系列源于实际需求的具体模式，逐步在数字化转型进程中彰显自身作用。从由青年团员自主构建的数字地图，到以数字化赋能遗产保护传承，技术正以更加贴近生活且高效的方式融入社会并带来切实价值。

胡志明市科学技术厅在https://techport.vn网站上线新版技术交易平台。图自越通社

胡志明市推出新版技术交易平台

3月20日，胡志明市科学技术厅在https://techport.vn网站上线新版技术交易平台，标志着该市科技市场中介服务基础设施进一步完善。

附图。图自越通社

人工智能 - 企业增长的关键钥匙

在数字化转型大力推进的背景下，人工智能（AI）已在企业的大多数重要环节中得到强力应用。AI被期望成为引领企业在进入新纪元实现增长的关键钥匙。

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术。图自越通社

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术

心肝联合移植手术于3月13日同步进行。经过约7个小时的连续手术，移植的心脏在手术台上随即恢复跳动，移植的肝脏也迅速分泌胆汁——这是器官运作良好的信号。

第57-NQ/TW号决议的落实要求高校和研究院所提升科研能力。图自越通社

第57号决议：为科学技术与创新发展注入新动能

越共中央政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，正为越南科学技术生态系统的发展开辟了重要方向。该决议的落实，不仅要求高校和研究院所提升科研能力，还为科技企业参与开发新技术平台创造了便利条件，从而推动数字化转型，增强经济竞争力。

附图。图自越通社

第57号决议：进军6G网络 越南企业掌握战略性技术

到2030年，越南逐步掌握部分战略技术、数字技术，如：人工智能、5G、6G移动通信、卫星通信及部分新兴技术等。这是越共中央政治局2024年12月22日颁布关于在国家科技发展、改革创新和数字转型方面实现突破的第57号决议的目标之一。

越南驻德国大使阮得成在颁奖典礼上发表讲话。图自越通社

越南企业首次跻身德国权威能源奖前15强

3月17日晚，德国能源署（dena）举办了2026年能源转型国际大奖（SET Award）颁奖典礼，表彰在可持续能源转型领域表现突出的初创企业。越南Alterno公司从来自79个国家的近500家参评企业中脱颖而出，成功跻身15强。这也是这一享有盛誉的奖项设立10年来，首次有越南代表进入决赛。

论坛场景。图自dms.gov.vn

越英加强电商平台上商品安全管控合作

为强化电子商务平台上商品安全管控，3月18日，英国商业贸易部产品安全与标准办公室(OPSS)与越南工贸部国内市场管理与发展局在河内联合举办了2026年在线产品安全论坛。东盟各成员国代表和多家电子商务平台代表共同与会。

附图 图自越通社

V-Green投资10万亿越盾 建设超级充电站网络

3月18日上午，V-Green全球充电站发展股份公司宣布将投资10万亿越盾，在全国各条国道和省道建设99个超级充电站。每个超级充电站可同时为100辆电动汽车提供充电服务，充电时间仅需约15分钟，全部使用风能和太阳能等清洁能源。

公安部长梁三光大将会见美国罗森集团首席执行官丹尼尔·罗森。图自越通社

推动越南与美国数字化转型与技术合作

3月17日，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将会见了美国罗森集团首席执行官丹尼尔·罗森（Daniel Rosen）。美国R.MOR公司总经理阿里克·阿尔卡莱（Arik Alcalay）及美国—东盟商业理事会代表一同与会。

2026年2月，由越南驻英国及爱尔兰知分子协会（VIS）在英国剑桥举办的人工智能（AI）研讨会。图自越通社

人工智能： 越南不容错过的机遇

在数字时代，人工智能（AI）正成为基础性技术，深刻改变着经济运行及众多科技领域的运作方式。在越南，《人工智能法》自2026年3月1日起正式生效，标志着在为这一新兴科技领域构建法律框架方面迈出了重要一步。