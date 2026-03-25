越德签署创新创业与战略性技术合作谅解备忘录

越通社柏林——3月24日，越南国家创新中心（NIC）主任武国辉与柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）学术主任扬·克拉特策（Jan Kratzer）教授签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越南与德国创新创业、战略性技术领域的合作迈出了重要一步。
越通社驻柏林记者报道，这份合作谅解备忘录的签署是根据越南政府副总理阮志勇于3月23日下午与CfE举行工作会谈时提出的建议而实施的。阮志勇高度评价CfE在德国创新创业生态系统建设中的声誉和先锋作用，并建议CfE与NIC加强合作，支持越南各所院校、研究机构及相关组织提升教育培训和科研能力和水平。阮志勇强调，“目标是将成熟成功的生态系统引入越南，支持越南初创企业发展，并帮助其走向国际市场。”
NIC与CfE之间的合作内容主要集中于开展初创企业培训项目，举行技术论坛、专题研讨会及创业竞赛，创业孵化与初创企业加速发展方面开展务实合作，促进初创企业、学生与研究人员互换交流，在双方战略性技术领域实施联合研究项目等。
NIC与 CfE签署合作谅解备忘录，不仅有助于加强双方合作关系，也为推动越南与德国创新生态系统的对接提供新机遇。双方合作谅解备忘录实施后，知识、技术和投资等方面资源将得以优化配置和高效利用，从而支持初创企业和科技企业的发展，加快越南数字化转型进程，推动以创新为驱动的经济发展等。
柏林工业大学是德国领先的技术高等教育机构之一，在科技研发与可持续发展方面具有突出优势。（完）
从决议到实践：越德加强科技与创新合作
自3月22日至25日，越南政府副总理阮志勇率领政府高级代表团对德意志联邦共和国进行工作访问。