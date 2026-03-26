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从数据构建越南人工智能经济

发展数据经济作为越南新的增长动力，同时逐步从数据经济思维转向人工智能经济，让人工智能不仅是辅助工具，更成为数字经济的核心生产基础设施。CMC技术集团董事会主席、首席执行官阮忠正在3月25日于河内举行的2026年越南经济论坛上，围绕“基于科技、创新和数字化转型的发展模式”主题提出了上述观点。

图为：在庆和省芽庄购物中心体验虚拟现实技术。图自越通社
图为：在庆和省芽庄购物中心体验虚拟现实技术。图自越通社

越通社河内——发展数据经济作为越南新的增长动力，同时逐步从数据经济思维转向人工智能经济，让人工智能不仅是辅助工具，更成为数字经济的核心生产基础设施。CMC技术集团董事会主席、首席执行官阮忠正在3月25日于河内举行的2026年越南经济论坛上，围绕“基于科技、创新和数字化转型的发展模式”主题提出了上述观点。

阮忠正认为，越南多年来的增长主要依赖于扩大劳动力、积累投资资本、推动出口和深度融入全球贸易。然而，当进入更高发展阶段，这种模式逐渐显现出局限，如低成本劳动力优势减弱、资本使用效率难以大幅提升，而竞争压力正转向生产率、技术和创新。

基于此，阮忠正提出，越南需要新的发展动力；其中，数据被视为新的生产要素，而人工智能则是将数据转化为知识、产品、服务和竞争能力的关键工具。阮正中还指出了数据-人工智能经济实现突破的三大机制：广泛提升劳动生产率；开辟新的经济产业，如数据即服务或人工智能即服务；同时按照更智能、更精准、更高效的方向重构现有产业，如制造、金融、医疗、物流、农业等。

阮忠正建议，应逐步构建国家人工智能转型战略框架作为越南迈向人工智能经济的总体发展路线图。按照这一思路，数据是必要条件，而人工智能则是更高层次的价值层，数据在此转化为生产力、产品、服务和国家竞争力。据提议，这一战略框架包括8大支柱、12个项目和50项战略行动，目标是到2045年为越南经济贡献1500亿至2500亿美元。

除上述方向外，阮忠正强调，需要完善制度，将数据视为经济中的一种资产，同时尽快完善数据与人工智能的法律框架，建立试验机制，以便企业部署新模式。

在论坛上，越南社会科学翰林院副院长阮德明副教授认为，科技、创新和数字化转型已成为所有经济体的必然要素。选择合适的发展模式具有战略意义；其中，科技、创新和数字化转型需要置于国家战略的中心位置。

中央政策战略部副部长阮德显认为，需要认清国家40年革新后的发展模式，同时区分国家发展模式、经济发展模式和增长模式。中央政策战略部副部长阮德显也提示，将科技融入各领域需要灵活实施，符合各领域特点，视技术为提高发展质量和效率的动力。（完）

附图。图自越通社

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在数字化转型大力推进的背景下，人工智能（AI）已在企业的大多数重要环节中得到强力应用。AI被期望成为引领企业在进入新纪元实现增长的关键钥匙。

越通社
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