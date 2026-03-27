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导览式灯光系统引导游客按照精心设计的参观路线深入探索文庙遗迹。图自 越通社
在光影效果下，古树仿佛以科技语言讲述着历史故事。图自 越通社
文庙内的石碑不仅是承载历史的文物，在灯光与数字技术的赋能下，正转化为“讲述历史的载体”，推动文化遗产由静态展示向互动体验转型。图自 越通社
在现代空间中，文庙—国子监积淀数百年的知识价值正被重新“唤醒”，光影成为连接历史与当下的桥梁。图自 越通社
灯光映射于石碑表面及古老纹饰之上，进一步凸显文化遗产的细节之美。图自 越通社
奎文阁在艺术灯光的映衬下，更加凸显其传统建筑之美，于现代空间中熠熠生辉。图自 越通社
光影之旅以富有情感与创意的表达再现文庙—国子监的历史故事，引领观众以全新视角感受民族文化遗产之美。图自：越通社
文庙内再现昔日课堂场景，书法体验活动成为连接儒学遗产与当代生活的重要纽带。图自 越通社
外国游客在文庙—国子监参与书法体验活动。图自 越通社
文庙—国子监夜游：以数字科技“唤醒”文化遗产
文庙—国子监夜游项目通过将传统文化与数字技术相融合，如灯光艺术、影像映射、虚拟现实及互动体验，为文化遗产提供了全新的呈现方式，使其更加生动、亲近游客。该活动有助于推动首都旅游创新发展。
2026年03月27日星期五 08:15
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