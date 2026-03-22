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笛武表演结合剑术招式。图自越通社
笛武表演结合剑术招式。图自越通社
武术家表演笛武招式。图自越通社
武术家表演笛武招式。图自越通社
武生表演笛武技艺。图自越通社
武生表演笛武技艺。图自越通社
武生们集体表演笛武套路。图自越通社
武生们集体表演笛武套路。图自越通社
武生表演笛武技艺。图自越通社
武生表演笛武技艺。图自越通社
笛武表演结合剑术招式。图自越通社
笛武表演结合剑术招式。图自越通社
武生们集体表演笛武套路。图自越通社
武生们集体表演笛武套路。图自越通社
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笛武- 安世起义之地（北江省）的独特文化

被誉为“铁笛神风”，与传奇的《繁昌月影》笛曲紧密相连的笛武，是北宁省安世起义之地的独特文化。

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