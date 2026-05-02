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庆和省永海乡主山国家公园的獭洞海域的原始之美。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园的獭洞海域的原始之美。图自越通社
游客在庆和省永海乡主山国家公园的獭洞与形状特别的岩石合影留念。图自越通社
游客在庆和省永海乡主山国家公园的獭洞与形状特别的岩石合影留念。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园獭洞的古珊瑚石阶被科学家评价为具有极高的地质和自然历史价值。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园獭洞的古珊瑚石阶被科学家评价为具有极高的地质和自然历史价值。图自越通社
层层叠叠的化石古珊瑚礁石造就了庆和省永海乡主山国家公园的獭洞的奇幻景观。图自越通社
层层叠叠的化石古珊瑚礁石造就了庆和省永海乡主山国家公园的獭洞的奇幻景观。图自越通社
在海面波涛汹涌的日子里，庆和省永海乡主山国家公园獭洞的美景因拍打岩壁的白色浪花而更具吸引力。图自越通社
在海面波涛汹涌的日子里，庆和省永海乡主山国家公园獭洞的美景因拍打岩壁的白色浪花而更具吸引力。图自越通社
海浪与岩石的结合在庆和省永海乡主山国家公园獭洞创造了独特的对比色调。图自越通社
海浪与岩石的结合在庆和省永海乡主山国家公园獭洞创造了独特的对比色调。图自越通社
历经时间，大自然在庆和省永海乡主山国家公园獭洞雕琢出的形态各异的岩石。图自越通社
历经时间，大自然在庆和省永海乡主山国家公园獭洞雕琢出的形态各异的岩石。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园的獭洞是吸引大量游客的目的地。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园的獭洞是吸引大量游客的目的地。图自越通社
游客在庆和省永海乡主山国家公园的獭洞拍照记录美好瞬间。图自越通社
游客在庆和省永海乡主山国家公园的獭洞拍照记录美好瞬间。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园獭洞独特的自然美景。图自越通社
庆和省永海乡主山国家公园獭洞独特的自然美景。图自越通社
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獭洞 - 主山国家公园的迷人之处

庆和省永海乡獭洞是主山国家公园（属于主山世界生物圈保护区）独特的自然奇观之一。此处以其形态独特的古化石珊瑚阶地以及宏伟的沿海石山脉地形而闻名。

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