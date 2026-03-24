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清池卷粉历史悠久，与当地居民生活紧密相连。图自越通社
从城郊的一道民间小吃，到正式被列入非遗名录，清池卷粉已成为河内饮食文化的象征。图自越通社
传统石磨碾米步骤。图自越通社
大米需精挑细选、充分浸泡并研磨成细浆，再通过绷布蒸汽摊制。图自越通社
卷粉薄而不破，体现匠人的技艺与经验。图自越通社
清池卷粉不仅是一道美食，其制作技艺还蕴含着丰富的民间知识体系，从选米、调浆、蒸制到调配蘸料的技法与秘诀，均通过世代传承延续至今。图自越通社
居住在河内市永兴坊大同村60岁的艺人阮氏云已经与卷粉制作业结下了40余年的不解之缘。图自越通社
清池卷粉制作技艺与昔日升龙城郊地域紧密相连，其突出特点是粉皮薄、软、透，带有大米自然清香，常配以清淡蘸料和炸葱食用。图自越通社
清池卷粉突出特点是粉皮薄、软、透，带有大米自然清香，常配以清淡蘸料和炸葱食用。图自越通社
河内清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录
清池卷粉制作技艺于2026年3月18日正式被列入国家级非物质文化遗产名录。
2026年03月24日星期二 08:15
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#清池卷粉
#国家级非物质文化遗产
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