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只需一部智能手机，民众便可在几秒内轻松完成支付交易。图自越通社
民众在购物时使用电子支付，有助于推动无现金消费趋势。图自越通社
扫码支付方式在商店、超市和零售点日益普及。图自越通社
民众在河内潘辉注街的一家饮品店使用扫码支付。图自越通社
电子支付方式使交易更加便捷、安全、透明。图自越通社
数字支付趋势正逐渐成为民众消费生活中的习惯。图自越通社
民众在购物时使用电子支付，有助于推动无现金消费趋势。图自越通社
第57号决议：加强无现金支付以提高税收管理效率
越南人民日益频繁地使用电子支付，营造了透明的环境，从而根据第57号决议为提高税收管理效率和促进数字化转型做出贡献。
2026年03月25日星期三 08:15
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