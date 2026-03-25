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从决议到实践：越德加强科技与创新合作

自3月22日至25日，越南政府副总理阮志勇率领政府高级代表团对德意志联邦共和国进行工作访问。

越南政府副总理阮志勇会见德国联邦议院副议长博多·拉梅洛。图自越通社
越南政府副总理阮志勇会见德国联邦议院副议长博多·拉梅洛。图自越通社

越通社柏林——为有效落实越共十四大关于在新形势下推进融入国际并推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的决议，3月22日至25日，越南政府副总理阮志勇率领政府高级代表团对德意志联邦共和国进行工作访问。

越通社驻德国记者报道，访问期间，阮志勇在德国国会大厦会见了德国联邦议院副议长博多·拉梅洛（Bodo Ramelow）。

阮志勇强调，越南一贯重视德国在世界和地区上的领先角色和地位，并高度评价两国间的合作空间。他重申，越南政府鼓励德国企业在绿色转型、数字化转型、高新科技等德方具有优势和越方有需求的领域中开展合作。他希望德国国会和政府继续为在德生活和工作的30万名越南人创造便利条件，使其发挥好推动两国友好合作关系的桥梁作用。

博多·拉梅洛强调，德国对越南在国际和地区的地位给予高度重视，并对越南近年来的跨越式发展表示印象深刻。

双方一致同意继续在多边框架和机制中加强有效合作；尊重并确保履行《联合国宪章》及国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。

此前，3月22日，阮志勇会见了越南驻德国大使馆工作人员、越德创新网络（VGI）以及正旅居德国和欧洲的越南专家、知识分子和企业家代表。

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越南政府副总理阮志勇向越南驻德国大使馆赠送纪念品。图自越通社

阮志勇认为，海外越南知识分子队伍具备较高的专业素质，在全球领先的科技环境中接受系统性培训，并且始终心系祖国。在此基础上，需要更加强有力地开发和发挥这一优势，从而为国家发展做出切实贡献。

3月23日，阮志勇一行参观了柏林工业大学（TU Berlin）创业中心（CfE）。他建议柏林工业大学创业中心和越南国家创新中心加强合作，从而为越南各所大学、研究院和组织开展培训和科学研究工作提供支持。

3月24日，越南国家创新中心与柏林工业大学创业中心签署了合作谅解备忘录（MoU），标志着越德在创新、创业及推动战略技术等领域的合作迈出了重要一步。

访问期间，阮志勇一行先后同全球领先的企业管理软件解决方案提供商SAP、西门子医疗（Siemens Healthineers）、博世集团和通快集团（Trumpf）领导人举行工作座谈。

他建议德国一流集团继续扩大在越投资、生产与经营活动，特别是研究在越南设立研发中心和创新中心。

此外，阮志勇还会见了德越协会执行委员会及“亚洲桥梁”组织代表，建议各协会继续发挥连接作用，吸引德国对越的投资，加强科技与创新的合作，促进两国专家、科学家和知识分子的紧密联系。（完）

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越通社
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