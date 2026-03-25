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越南积极为法语国家组织合作与团结作出贡献

3月24日，越南常驻联合国代表团在纽约驻地隆重举办招待会，庆祝国际法语日和联合国法语日。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在活动上致辞。图自越通社
越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在活动上致辞。图自越通社

越通社河内——3月24日，越南常驻联合国代表团在纽约驻地隆重举办招待会，庆祝国际法语日和联合国法语日。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在活动上致辞时强调，3·20国际法语日和联合国法语日是弘扬法语的作用与活力，以及法语国家组织共同培育和追求的价值，包括多边主义、文化多样性、对话、团结与国际合作的重要契机。

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招待会现场。图自越通社

杜雄越大使强调，法语在联合国活动中继续发挥着重要作用，有助于维护多语言制度——多边主义的基础性价值，促进各国、各民族之间的交流、理解和联系。作为法语国家共同体积极、负责任的成员，越南不仅将法语视为语言空间，而是一个分享、团结和为国际社会共同目标共同行动的空间。

招待会在友好且充满越南文化特色的气氛中举行，有助于加强越南与法语国家组织各成员国和伙伴之间的交流与联系，同时继续宣传越南作为一个充满活力、特色鲜明、积极融入国际社会，并始终为多边论坛做出贡献的国家形象。

借此机会，越南常驻联合国代表团介绍了越南竞选国际海洋法法庭法官的候选人，同时在联合国舞台上，与法语国家组织成员国和伙伴进行交流。（完）

越通社
#招待会 #越南文化特色 #法语国家组织 越南
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