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☀️越通社早安咖啡（2026.3.26）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越通社河内——·对俄罗斯联邦进行正式访问期间，2026年3月25日，越南政府总理范明政在首都莫斯科克里姆林宫会见了俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）。同日傍晚，越南政府总理范明政及越南高级代表团离开首都莫斯科启程回国，圆满结束对俄罗斯的正式访问之行。阅读全文

·3月25日，正在对俄罗斯进行正式访问的越南政府总理范明政会见了以俄越友好协会主席弗拉基米尔·彼得罗维奇·布亚诺夫（Vladimir Petrovich Buyanov）和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会主席尼古代·科列斯尼克（Nicolay Kolesnik）为首的俄越友好协会和曾参加越战的俄罗斯退役军人协会代表团。阅读全文

·据越通社特派记者报道，当地时间3月25日上午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政到访俄罗斯国家研究型技术大学，并与该校领导、师生举行工作会谈。阅读全文

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越南外交部长黎怀忠。图自越南外交部

·3月25日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与菲律宾外交部长玛丽亚·特蕾莎·拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）通电话，就越菲关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。阅读全文

·3月25日，越南政府副总理梅文政在河内礼节性会见了柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林（Chay Borin）。阅读全文

·3月25日，得乐省人民检察院表示，该院已发布起诉书，依据《刑法》第299条关于“恐怖活动罪”的规定，对被告人阮廷胜提起公诉。阅读全文

·越通社驻北京记者报道，经过十年的形成与发展，澜沧江—湄公河合作机制（LMC）正日益成为亚洲最具活力的次区域合作模式之一，其在经济、安全和民间交流等方面取得了显著进展。阅读全文

·在2026年柬埔寨传统新年（Choul Chnam Thmey）来临之际，越南驻柬埔寨大使阮明羽于3月24日和25日分别向柬埔寨皇家军总司令冯披森（Vong Pisen）大将和柬埔寨皇家军副总司令兼陆军司令毛索潘（Mao Sophan）大将致以节日祝福。阅读全文

·3月25日，越南工贸部副部长潘氏胜在河内会见了来访的俄罗斯秋明州副州长安德烈·瓦迪莫维奇·潘捷列耶夫（Andrey Vadimovich Panteleev）。阅读全文

·3月24日，越南常驻联合国代表团在纽约驻地隆重举办招待会，庆祝国际法语日和联合国法语日。阅读全文

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河内市青年团员协助并引导居民使用智能设备、安全上网以及办理在线公共服务。图自越通社

·数字化转型正成为必然的发展趋势，为推动增长模式转型、提升治理能力和人民生活质量注入重要动力。在这一进程中，青年凭借其知识优势、对科技的快速适应能力以及创新精神，勇当先锋力量。从协助民众获取数字服务、向社区传播数字技能，到创新创业，越南青年正为将数字化转型落到实处做出重要贡献。阅读全文

·据越通社驻老挝记者报道，3月25日下午，越南驻老挝大使馆在老挝首都万象隆重举行胡志明共产主义青年团成立95周年（1931.3.26-2026.3.26）纪念典礼。

·越通社特派记者报道，访问俄罗斯期间，当地时间3月25日上午，越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯最大私营集团AFK Sistema及俄罗斯铁路公司（RZD）领导举行了工作会议。阅读全文

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双方代表合影。图自人民报

·3月25日，越南建设部副部长阮名辉与中国商务部国际经济合作事务局就铁路领域的援助发展项目举行了工作会议。阅读全文

·挪威海产局 (NSC) 3月25日下午在2026年越南市场上挪威水产业前景活动上公布，越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场；同时预测，2026年挪威三文鱼在越南的消费量将继续保持强劲增长势头。阅读全文

·3月25日，越南广宁省人民委员会主席裴文康与由广西壮族自治区人民政府副主席、自治区政协副主席许显辉率领的广西代表团在广宁省举行工作会谈，就促进两地合作的内容交换意见。阅读全文

·胡志明市将投资1.23万亿越盾（折合人民币3.23亿元）建设位于市西北部的叻茶（音译：Rạch Tra）防潮闸。该项目刚获胡志明市人民委员会批准投资主张，由该市城市基础设施建设项目投资管理委员会负责管理。阅读全文（完）

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