越老两国青年携手维护与发展两国特殊关系

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，3月25日下午，越南驻老挝大使馆在老挝首都万象隆重举行胡志明共产主义青年团成立95周年（1931.3.26-2026.3.26）纪念典礼。



此次活动不仅是回顾越南青年光荣传统的契机，还强调了越老两国青年在构建越老、老越伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系的未来中所发挥的支柱作用。



越南驻老挝大使阮明心强调，越老两国青年正是“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系未来的“建筑师”。当越老两国青年能够理解彼此语言、彼此心声时，战略对接关系才会真正牢不可破。为了履行这一使命，越南驻老挝大使要求在老的越南青年不断提高政治定力，在数字化转型和创业领域发挥先锋作用，并成为增进两国人民伟大情谊的使者。



越南与老挝青年不仅是接班力量，而必须成为直接构建实现越老两党、两国人民繁荣昌盛的“战略对接联系”未来的“建筑师”。阮明心大使希望，越老两国青年的活动不应仅停留在常规的文艺、体育交流，而必须在发展思维上深度对接，在执行政治任务中紧密配合，在各领域特别是数字经济和创业方面互助共进。



老挝共青团中央委员会领导代表强调，老越关系是弥足珍贵的共同财富，是由两国历代前辈领导人和人民用鲜血和始终如一的忠诚所筑就的，并由两国历代接班领导人和人民继续维护、培育及不断发展。老挝人民革命青年团将始终与越南青年并肩同行，维护与发展这一特殊关系。



趁此机会，越南驻老挝大使馆举行了图片展，展示两国民族辉煌历史，以及越老特殊关系不断发展的历程，旨在帮助两国青年更清晰、更深刻地理解两国民族间坚如磐石的特殊关系。（完）

越通社