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政府副总理梅文政会见柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林

3月25日，越南政府副总理梅文政在河内礼节性会见了柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林（Chay Borin）。

政府副总理梅文政会见柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林。图自政府报
政府副总理梅文政会见柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林。图自政府报

越通社河内——3月25日，越南政府副总理梅文政在河内礼节性会见了柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林（Chay Borin）。

梅文政高度评价柬埔寨礼仪与宗教部大臣此访的目的，旨在落实今年2月6日越南民族与宗教部与柬埔寨礼仪与宗教部所签署的2026-2030年阶段合作协定内容。这为促进两国在宗教和民族领域的合作，以及加强和巩固越柬两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系作出重要贡献。

梅文政同时对柬埔寨礼仪与宗教部大臣与越南民族与宗教部长陶玉蓉的会谈结果给予高度评价，并表示，近期双方签署的合作协议将成为两个部门今后进一步密切合作的指南。

梅文政重申，越柬关系近期继续在所有渠道上稳定和全面发展。梅文政高度评价柬埔寨佛教的活动为国家和地区的繁荣发展作出了积极贡献。越南党和国家一贯主张尊重和保障人民的宗教信仰自由，为各宗教组织依法活动创造便利条件，助力巩固全民族大团结，维护政治社会稳定，推动国家发展。梅文政表示，越南愿与柬埔寨在宗教领域国家治理方面加强交流和经验分享。

今后，梅文政希望双方继续配合有效落实两国高层协议，加强各级代表团互访，旨在就宗教领域国家治理、保障宗教信仰自由等领域进行信息交流和经验分享，为维护社会稳定、共同发展作出贡献。同时，密切配合，不让敌对势力利用民族、宗教问题破坏两国友好关系。

柬埔寨礼仪与宗教部大臣蔡博林感谢梅文政副总理拨冗会见，并强调将竭尽全力与越南民族与宗教部配合，有效落实已签署的协议，为促进两国良好关系，特别是在民族和宗教领域的合作作出贡献。（完）

柬埔寨《高棉时报》刊登的文章。图自越通社

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越通社
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