☕️越通社新闻下午茶（2026.3.25）

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会议场景 图自越通社

越通社河内3月25日——·3月25日下午，越共中央第十四届中央委员会第二次全体会议已完成全部既定内容和议程，在首都河内闭幕。 越共中央总书记苏林主持会议并致闭幕词。中央政治局委员、国会主席陈青敏主持闭幕式。全文





·据越通社特派记者报道，当地时间3月25日上午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政到访俄罗斯国家研究型技术大学，并与该校领导、师生举行工作会谈。全文

·为有效落实越共十四大关于在新形势下推进融入国际并推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的决议，3月22日至25日，越南政府副总理阮志勇率领政府高级代表团对德意志联邦共和国进行工作访问。越通社驻德国记者报道，访问期间，阮志勇在德国国会大厦会见了德国联邦议院副议长博多·拉梅洛（Bodo Ramelow）。全文

3月23日，在纽约举行的越美商业论坛上，胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋分享了他对越南国际金融中心-胡志明市投资机遇的见解。图自越通社

·3月21日至30日，越南政府常务副总理、越南国际金融中心（VIFC）理事会主席阮和平对美国进行工作访问。此访被视为推动越南国际金融中心直接对接全球资本的重要举措。值此机会，陪同阮和平出访的胡志明市越南国际金融中心管理机构副主任阮友勋向越通社记者分享了该中心吸引资金流的机遇、定位战略以及未来的发展前景。全文

3月25日，越南广宁省人民委员会主席裴文康与由广西壮族自治区人民政府副主席、自治区政协副主席许显辉率领的广西代表团在广宁省举行工作会谈，就促进两地合作的内容交换意见。

·3月25日上午，越南友好组织联合会、越南—智利友好合作协会与智利驻越南大使馆在河内联合举办友好会晤，共同庆祝两国建交55周年。此次活动为进一步巩固与拓展两国全面合作关系注入新动力。全文

·在推动人工智能（AI）应用于核医学领域的趋势下，学习借鉴国际经验，特别是欧洲的经验，对越南而言至关重要。近日，在比利时布鲁塞尔举行的“越南与欧盟科学、技术与贸易合作”研讨会期间，在比利时卢森堡越南知识分子协会（ViLaB）主席冯国智就此内容接受了越通社记者的采访。全文

原卫生部部长阮氏金进。图自越通社

·越南最高人民检察院发布了在卫生部及相关单位发生的"违反国有资产管理使用规定造成流失浪费；诈骗侵占财产；受贿"案件起诉书。此案件涉及白梅医院第二院区建设项目和越德友谊医院第二院区建设项目。全文

·3月23日至25日， 2026年IndiaSoft Expo博览会在新德里国际会议展览中心(Bharat Mandapam)举行。该活动由印度电子与计算机软件出口促进委员会（ESC）主办，是亚洲地区规模领先的专业性展览会之一。

·近年来，胡志明市的配套工业企业不断转型升级，积极融入国内外供应链。在企业自身努力之外，来自城市层面的各类扶持计划也发挥了重要作用。

·3月25日下午，越南工贸部与财政部联合下调国内成品油价格，各类油品价格同步明显下降。根据调控方案，越南工贸部与财政部继续将国内价格调整与动用成品油价格平抑基金相结合，在确保国内油价反映国际市场走势的同时，稳定市场、减缓价格波动，并维持E5RON92生物汽油与RON95汽油之间的合理价差，以鼓励使用生物燃料。

附图。图自越通社

·凭借占据国内近70%的市场份额，越南石油集团（Petrolimex）与越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）旗下的越南石油总公司（PVOIL）近期积极开展各项方案，力争今年4月在全国范围内以E10RON95取代矿物汽油，早于工贸部设定的路线图（2026年6月1日）。这两大石油“巨头”的举措正有效缓解矿物汽油的进口压力，为保障国家能源安全做出贡献。全文

·航空业目前正面临燃油价格高企带来的诸多挑战，燃油成本已占航空公司总运营成本的35%至40%。

·在创意经济强劲发展的浪潮中，许多国家不再仅将会展视为单纯的活动举办地，而是将其定位为极具特色的体验目的地。这对越南提出了紧迫要求，即需要革新开发思维，从会展空间中开创出更具吸引力的旅游产品。(完)