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深化越南与智利全面伙伴关系

3月25日上午，越南友好组织联合会、越南—智利友好合作协会与智利驻越南大使馆在河内联合举办友好会晤，共同庆祝两国建交55周年。此次活动为进一步巩固与拓展两国全面合作关系注入新动力。

智利驻越南大使纳斯利·贝尔纳尔·普拉多 图自越通社
智利驻越南大使纳斯利·贝尔纳尔·普拉多 图自越通社

越通社河内——3月25日上午，越南友好组织联合会、越南—智利友好合作协会与智利驻越南大使馆在河内联合举办友好会晤，共同庆祝两国建交55周年。此次活动为进一步巩固与拓展两国全面合作关系注入新动力。

活动回顾了越智两国半个多世纪以来团结合作、共同发展的历程。越南友好组织联合会主席潘英山表示，早在20世纪60年代，智利就掀起声援越南的团结运动。1965年成立的智利—越南文化研究所，以及1969年时任智利参议长、后任总统的萨尔瓦多·吉列尔莫·阿连德·戈森斯在战争时期访问越南，成为两国友谊的重要象征。正是基于这一基础，智利于1971年成为首个同越南建交的南美国家。

近年来，越智关系不断向纵深发展。2007年两国建立全面伙伴关系，2011年签署自由贸易协定，成为越南与拉美国家签署的首个自贸协定，为双边经贸合作奠定坚实基础。目前双边贸易额已接近20亿美元，双方还通过《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等多边框架深化合作，并拓展至绿色增长、数字化转型、清洁能源及锂等战略矿产开发等新领域。2024年越南国家主席梁强对智利进行正式访问，为双边关系注入新动力。

智利驻越南大使纳斯利·贝尔纳尔·普拉多在活动中表示，此次会晤是对两国团结、友谊与相互尊重历史的再确认，其起点正是1969年胡志明与萨尔瓦多·阿连德的历史性会晤。尽管地理相距遥远，但两国已成为紧密合作伙伴，共同追求和平与发展的愿景。

她指出，越南是智利在东南亚的重要贸易伙伴，智利则是越南在拉美地区的重要合作伙伴。双边贸易持续稳定增长，结构日益多元且互补。近年来频繁的高层互访进一步加强政治互信，拓展合作空间。越南继续巩固其作为亚洲最具活力经济体之一的地位，而智利则重申其对世界开放、多边主义及跨区域合作的承诺。双方均致力于维护多边主义、国际法以及推动包容性和可持续发展。

纳斯利·贝尔纳尔·普拉多表示，在友好基础不断巩固、合作潜力持续释放的背景下，越南与智利全面伙伴关系有望迈向更加务实、高效的发展新阶段，同时也将促进拉美与东南亚两个地区之间的联系更加紧密。（完）

越南企业的展位。图自越通社

越南农产品吸引智利企业的关注

在于智利首都圣地亚哥举办的2025年智利食品及食品加工展览会上，60多家智利企业表达了进口越南农产品的需求，特别是大米、干果、咖啡、冷冻水产品和方便食品等。

越通社
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