范明政总理与俄罗斯基建龙头企业举行工作会议

越通社河内——越通社特派记者报道，访问俄罗斯期间，当地时间3月25日上午，越南政府总理范明政在莫斯科与俄罗斯最大私营集团AFK Sistema及俄罗斯铁路公司（RZD）领导举行了工作会议。



为俄罗斯企业扩大对越南优先领域的投资创造有利条件



范明政在与AFK Sistema集团董事长弗拉基米尔·彼得罗维奇·叶夫图申科夫（Vladimir Petrovich Evtushenkov）举行工作会议时建议该集团以更多元、更集中、更高效的方式加强对越南的投资。



范明政表示，越南政府始终支持并为两国企业在俄罗斯有优势、越南有需求的领域开展合作创造条件，如数据库建设和连接、信息技术、数字化转型、网络安全、制药、核能、电信、数字资产、地下空间和太空开发等，其中包括发展河内和胡志明市的地铁项目。



AFK Sistema集团董事长表示，该集团希望获得便利，以完善在河内开设法人和办事处的相关手续；并推进"莫斯科之家"项目及城市铁路项目。该集团还提议与越南合作伙伴合作，试点实施国家生物特征数据库、AI摄像头、网络安全及人工智能等项目。



此外，AFK Sistema 希望与越南各工厂开展长期合作，进行药品生产，部分新型变压器生产技术转让，并参与金融技术和数字资产领域的机制及试点项目。



范明政表示，AFK Sistema 关注的领域符合越南的发展规划，并重申将指示相关机构与集团紧密配合，依法推进各项目实施，确保利益和谐、风险共担、投资效益。



越俄铁路互联互通具有战略意义



在与越南政府总理的工作会议上，俄罗斯铁路公司总经理奥列格·别洛泽罗夫（Oleg Belozyorov）表示，俄罗斯铁路公司是一家100%国有资本企业，2025年营业收入约345亿美元，负责管理、维护和运营由国家投资建设的全国铁路基础设施资产。



越南和俄罗斯联邦目前是铁路合作组织（OSJD）的成员国。越南铁路总公司（VNR）与俄罗斯铁路公司均参与了铁路合作组织总局长会议及相关国际联运货运协定的工作。双方已达成合作协议，旨在发展国际铁路联运，并增加途经越南和俄罗斯境内线路的货运量。



2025年，越俄国际铁路联运量较2024年增长超过40%，但仍未与潜力相称，原因是存在轨距等技术基础设施差异，导致运输成本增加、时间延长。



范明政高度评价俄罗斯的铁路系统。双方已同意继续巩固越俄关系，特别是在经济、贸易、投资、能源和交通运输（包括铁路）等领域。他强调铁路在连接两国经济、企业和人员往来方面具有战略性作用，并表示希望恢复并大力发展越南与俄罗斯之间通过三条主要通道开展的国际铁路联运：越南-中国-哈萨克斯坦-俄罗斯；越南-中国-蒙古-俄罗斯；越南-中国-俄罗斯联邦。



范明政建议相关机构朝着数字化转型、绿色转型、智能治理的方向推动国际联运合作，寻找双向货源并提升竞争力。同时，建议加强在河内和胡志明市城市铁路和地下工程发展方面的合作，包括交流规划、设计、建设、运营管理和技术转让等方面的经验。



范明政强调铁路合作是双方的战略需求，建议成立联合工作组，以推动货物运输、人才培训及支持各城市项目实施。



俄罗斯铁路公司总经理奥列格·别洛泽罗夫赞同范明政的意见，并表示俄罗斯铁路行业希望并愿意加强与越南的合作，包括分享先进技术、培训人力资源等；俄罗斯铁路公司将抓紧与越南合作伙伴协调开展相关工作，为推动两国全面战略伙伴关系发展作出贡献。（完）

越通社