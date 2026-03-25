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能源安全：加强管控 严厉打击成品油走私

越南海关总局近日向各地方海关分局下发通知，要求进一步加强对成品油的监管，严厉打击走私违法行为。

能源安全：加强管控 严厉打击成品油走私

越通社河内——越南海关总局近日向各地方海关分局下发通知，要求进一步加强对成品油的监管，严厉打击走私违法行为。

为落实政府副总理、国家389指导委员会主任裴青山签发的第2389号通知，海关总局要求各单位在当前能源市场波动背景下，切实加强对成品油跨境走私和非法运输行为的管控与打击力度。

海关总局反走私调查局建议，各地方海关分局特别是设有陆路口岸、内河水路口岸及海港的单位，要加强对出入境运输工具的巡查监管，重点检查船只、驳船、汽车是否存在改装油箱、储罐或藏匿成品油等行为。同时，严格防范外国运输工具入境后，除按规定油箱加油外，在额外油桶、储罐中装载成品油后再出境的情况。

此外，各单位需加强对停泊、集结区域内可疑运输工具的管控。在对出境运输工具监管过程中，应重点核查其申报的燃油使用量及已供应燃油数量，及时发现并制止成品油非法买卖和走私出口行为。

海关力量还将主动加强与地方政府及相关职能部门的信息共享与协调配合，全面掌握辖区情况及走私手段，科学部署力量，采取有效措施，及时发现并严厉打击违法行为。

此前，政府办公厅于2026年3月19日下发第2389/VPCP-V.I号通知，要求财政部及国家反走私、反贸易欺诈和打击假冒商品指导委员会，以及各部委、地方政府加强对成品油经营领域走私和贸易欺诈行为的打击力度。

根据要求，海关、税务、边防、海警、市场管理和公安等职能部门要加强巡查监管，及时发现并制止走私、贸易欺诈、囤积居奇、政策套利及非法运输成品油等行为，依法严处违法违规行为，强化协同配合与信息共享，形成工作合力。

据海关总局初步统计，自年初至3月15日，越南共进口各类成品油近271万吨，进口额超过19.4亿美元，同比分别增长约42%和43%。成品油进口大幅增长主要受中东冲突升级、能源市场波动等因素影响。（完）

越通社
#越南海关总局、成品油监管、打击走私、跨境运输、能源市场、389指导委员会、裴青山、贸易欺诈
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