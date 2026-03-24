越老加强合作 落实“战略对接”内涵

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，值此老挝第九届国会批准老挝外交部长通沙万·丰威汉出任老挝政府副总理之际，3月23日，越南驻老挝大使阮明心率大使馆代表团前来祝贺。



会见中，阮明心郑重转交越南党和国家领导人的贺电。



阮明心代表越南党、国家和人民强调，越南一直大力支持老挝的全面革新事业，并始终与老挝并肩同行，在老挝保卫、建设和发展国家的事业中给予最高优先和全力支持。



他相信凭借其能力、威望和丰富经验，老挝领导人将继续领导兄弟般的老挝人民胜利实现老挝人民革命党第十二大全国代表会议决议及第十个经济社会发展五年计划（2026-2030），本着社会主义目标建设和平、独立、民主、统一、繁荣的老挝。同时，继续推动越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系深入、务实和有效发展。

阮明心强调，越南驻老挝大使馆将继续竭尽全力，发挥桥梁和协调作用，有效落实两党两国领导人所达成的协议和两国政府间的协定、各部委及地方间的合作计划。



通沙万·丰威汉强调，在其新岗位上，他将继续指导外交部及相关部门有效落实两党两两党两国的高层协议，就落实 “战略对接”内涵的具体方向和合作内容交换了意见，旨在推动老越特殊团结关系日益开花结果，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



他希望未来一段时间，越南外交部及越南驻老大使馆继续紧密配合，落实好两部之间合作计划，积极交换信息、分享经验，并在多边国际和地区论坛上相互支持。（完）