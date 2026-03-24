巩固和加强越澳海军友好合作关系

越通社河内——越通社驻悉尼记者报道，在历经近60天、航行超过11000海里，参加庆祝澳大利亚皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式和多国海军"卡卡杜-2026"演习后，3月23日，越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。016-光中号舰的指挥员和水兵们接待了越南外交机构及驻外代表机构代表、澳大利亚嘉宾以及越侨代表。



越南人民海军副司令阮庭雄少将在开幕致辞中表示，自1973年建立外交关系以来的半个多世纪里，越澳关系在政治互信、相互尊重和共同利益的基础上不断得到巩固和发展。两国于2024年将关系提升为全面战略伙伴关系，这是重要的里程碑，为多个领域的合作开辟了更广阔的空间。



016-光中号舰的指挥员和水兵们接待了越南外交机构及驻外代表机构代表、澳大利亚嘉宾以及越侨代表。图自越通社

在双边关系的总体框架下，国防合作特别是海军合作已成为重要支柱，通过代表团互访、对话、培训、军舰访问以及多边论坛协调等日益务实的合作方式得到推进，为维护地区海上和平稳定环境作出了贡献。



澳大利亚皇家海军舰队司令克里斯托弗·史密斯（Christopher Smith）少将表示，两国在2024年将关系提升为全面战略伙伴关系后，已成为彼此重要的伙伴。与维和领域的合作活动一道，两国共同培育和构建了日益良好的关系。希望通过各项合作活动，两国海军将继续携手为维护安全、安定的海上环境作出贡献。



越南人民海军第四区副参谋长阮明良大校在接受越通社驻悉尼记者的采访时表示，016-光中号舰此次航行旨在落实国际融入和国防外交主张。这是越南海军历史上往返航程最长的一次航行，也是越南海军舰艇首次与来自20个国家的29艘军舰一同参加国际阅舰式，展现了越南人民海军友好、正规、现代的形象。



旅澳越南企业家协会主席陈伯福表示，亲眼见证国家的发展和融入进程令他感动不已，他认为越南军舰参加国际活动有助于提升国家地位。



澳大利亚嘉宾也对016-光中号舰航行超过11000海里的航程给予高度评价。澳大利亚皇家海军保障部队指挥官本·法维尔（Ben Favelle）认为，军舰参加阅舰式和卡卡杜演习是具有历史意义的里程碑，有助于推动双边合作关系发展。



016号“光中”舰此次航行对于积累经验、增进越南海军与澳大利亚及地区和世界各国的相互了解与互信、提升协同能力具有重要意义，彰显了越南人民海军日益提升的远洋航行能力和国际融入水平。（完）

