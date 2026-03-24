☕️越通社新闻下午茶（2026.3.24）

越南总理范明政视察莫斯科地铁控制中心。图自越通社

越通社河内——当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。 阅读全文



·3月24日上午，越南政府副总理胡德福在河内出席以“全球门户战略：面向可持续未来的投资合作”为主题的欧盟与越南商务投资论坛。此次论坛由欧盟驻越南代表团与越南财政部外国投资局以及越南欧洲商会（EuroCham）联合举办，吸引了来自政府机构、金融组织及越欧领先企业的约500名代表参加。阅读全文



·值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。 阅读全文



·据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。 阅读全文



·在对美国进行工作访问期间开展的首项活动中，当地时间3月23日上午，越南政府常务副总理阮和平出席了在纽约举行题为“吸引外资与促进投资越南国际金融中心（VIFC）”的越美企业座谈会。

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。图自越通社

·在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。



·“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。



·越南政府副总理阮志勇近日签发关于批准《到2035年和平利用原子能发展与应用战略和展望2050年》（以下简称《战略》）的第 438/QĐ-TTg 号决定。该战略的总体目标之一是扩大辐射和放射性同位素在各经济技术领域的应用。 阅读全文



·在东南亚七大奇观名单中，越南广宁省拜子龙湾位列第三。这里仍完好地保留着原始之美与难得的宁静空间。近日，美国著名旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveler）将广宁省拜子龙湾列入“东南亚七大顶尖奇观”名录。该名录旨在表彰为全球游客提供独特体验的杰出目的地。阅读全文



拜子龙湾的游船。图自越通社

·越南海关总局近日向各地方海关分局下发通知，要求进一步加强对成品油的监管，严厉打击走私违法行为。为落实政府副总理、国家389指导委员会主任裴青山签发的第2389号通知，海关总局要求各单位在当前能源市场波动背景下，切实加强对成品油跨境走私和非法运输行为的管控与打击力度。



·越南正掀起为韩国宠物食品及用品出口商的战略目的地。目前，韩国制造的宠物食品在部分细分市场中占据了约30%至40%的采购份额，展现出强劲的品牌辨识度和越南消费者的信任。



·3月23日下午，越南妇女联合会与联合利华越南国际有限责任公司（Unilever Vietnam）联合举行会议，评估双方 2022-2025 年合作协议的落实情况，回顾显著成果，分享基层有效模式，并确定下一阶段的合作方向。



·自3月23日起，广宁省芒街国际口岸对通过芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的北仑I桥和北仑II桥区域的出入境人员进行分流调整，确保在中方在东兴侧北仑I桥区域建设智慧口岸期间，维持出入境和进出口活动的稳定。（完）

