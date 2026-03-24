时政

☕️越通社新闻下午茶（2026.3.24）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

vnanet-potal-thu-tuong-tham-trung-tam-dieu-khien-he-thong-tau-dien-ngam-moskva-8660036-1.jpg
越南总理范明政视察莫斯科地铁控制中心。图自越通社

越通社河内——当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。 阅读全文

·3月24日上午，越南政府副总理胡德福在河内出席以“全球门户战略：面向可持续未来的投资合作”为主题的欧盟与越南商务投资论坛。此次论坛由欧盟驻越南代表团与越南财政部外国投资局以及越南欧洲商会（EuroCham）联合举办，吸引了来自政府机构、金融组织及越欧领先企业的约500名代表参加。阅读全文

·值此朝鲜民主主义人民共和国第十五届最高人民会议第一次会议再次推举金正恩同志为朝鲜国务委员会委员长之际，越南国家主席梁强3月23日致电金正恩同志表示祝贺。 阅读全文

·据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。 阅读全文

·在对美国进行工作访问期间开展的首项活动中，当地时间3月23日上午，越南政府常务副总理阮和平出席了在纽约举行题为“吸引外资与促进投资越南国际金融中心（VIFC）”的越美企业座谈会。

vnanet-vna-potal-van-dung-nghi-quyet-80-xay-dung-the-he-tre-viet-nam-phat-trien-toan-dien-8659439.jpg
“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。图自越通社

·在越南大力推进行政改革、数字化转型和分权以提升公共服务质量的背景下，北欧国家的经验被视为有益的参考。挪威驻越南大使希尔德·索尔巴肯（Hilde Solbakken）在接受越通社记者采访时分享了挪威如何有效实施分权，确保政策统一落实，并让民众参与监督。

·“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

·越南政府副总理阮志勇近日签发关于批准《到2035年和平利用原子能发展与应用战略和展望2050年》（以下简称《战略》）的第 438/QĐ-TTg 号决定。该战略的总体目标之一是扩大辐射和放射性同位素在各经济技术领域的应用。 阅读全文

·在东南亚七大奇观名单中，越南广宁省拜子龙湾位列第三。这里仍完好地保留着原始之美与难得的宁静空间。近日，美国著名旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveler）将广宁省拜子龙湾列入“东南亚七大顶尖奇观”名录。该名录旨在表彰为全球游客提供独特体验的杰出目的地。阅读全文

vnanet-potal-quang-ninh-nang-cao-chat-luong-trai-nghiem-du-lich-tren-vinh-bai-tu-long-8013946.jpg
拜子龙湾的游船。图自越通社

·越南海关总局近日向各地方海关分局下发通知，要求进一步加强对成品油的监管，严厉打击走私违法行为。为落实政府副总理、国家389指导委员会主任裴青山签发的第2389号通知，海关总局要求各单位在当前能源市场波动背景下，切实加强对成品油跨境走私和非法运输行为的管控与打击力度。

·越南正掀起为韩国宠物食品及用品出口商的战略目的地。目前，韩国制造的宠物食品在部分细分市场中占据了约30%至40%的采购份额，展现出强劲的品牌辨识度和越南消费者的信任。

·3月23日下午，越南妇女联合会与联合利华越南国际有限责任公司（Unilever Vietnam）联合举行会议，评估双方 2022-2025 年合作协议的落实情况，回顾显著成果，分享基层有效模式，并确定下一阶段的合作方向。

·自3月23日起，广宁省芒街国际口岸对通过芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的北仑I桥和北仑II桥区域的出入境人员进行分流调整，确保在中方在东兴侧北仑I桥区域建设智慧口岸期间，维持出入境和进出口活动的稳定。（完）

越通社
#下午茶
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

俄罗斯联邦经济发展部副部长伊里切夫·弗拉基米尔·叶夫根尼耶维奇。图自越通社

俄罗斯官员：范明政总理访俄巩固经济发展自主能力

越南政府总理范明政应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京邀请，对俄罗斯联邦进行工作访问。在3月23日至24日两天内，范明政率领越南政府代表团举行了多项重要的高级别会谈和工作会晤。初步成果引起俄罗斯舆论和官员的关注与高度评价。

座谈会现场。图自越通社

为美国投资者在越成功开展营商活动创造最为便利条件

苏林总书记今年2月对美国进行的国事访问确立了新的战略方向，使两国全面战略伙伴关系更加深厚、务实。其中，经济、金融和高科技投资合作被确定为新合作纪元的核心与引领动力。然而，在拥有诸多便利条件的同时，由于全球经济正面临极其复杂的“逆风”，挑战也不在少数。地缘政治紧张局势及多个地区难以预测的波动，正对全球供应链和能源安全产生深远影响。

范明政总理参观原子能博物馆。图自越通社

范明政总理访俄期间考察核能与地铁发展

当地时间3月24日上午，正在俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政参观了原子能博物馆，并考察莫斯科地铁调度控制中心。核能与城市轨道交通是俄罗斯的优势领域，也是越南当前重点发展的方向。

越南政府总理范明政与俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京共同见证在越南境内建设核电站合作协议的签署仪式。 图自越通社

俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。

座谈会现场。图自越通社

越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。

越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。图自越通社

巩固和加强越澳海军友好合作关系

越通社驻悉尼记者报道，在历经近60天、航行超过11000海里，参加庆祝澳大利亚皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式和多国海军"卡卡杜-2026"演习后，3月23日，越南海军第4区162旅的016-光忠号舰停靠库塔布尔海军基地港口。016-光中号舰的指挥员和水兵们接待了越南外交机构及驻外代表机构代表、澳大利亚嘉宾以及越侨代表。

青年团成员表演歌曲《越南万岁》。图自越通社

越共中央总书记苏林署名文章《青年与国家未来》（全文）

今年3月26日，胡志明共产主义青年团将迎来成立95周年。回顾这一光辉的历程，我们更加为越南历代青年的传统感到骄傲。在争取民族独立、保卫祖国、建设和发展国家的各个历史时期，青年始终是突击队和先锋力量，不畏艰难险阻，随时准备投身革命事业。

值此老挝第九届国会批准老挝外交部长通沙万·丰威汉出任老挝政府副总理之际，3月23日，越南驻老挝大使阮明心率大使馆代表团前来祝贺。图自越通社

越老加强合作 落实“战略对接”内涵

阮明心代表越南党、国家和人民强调，越南一直大力支持老挝的全面革新事业，并始终与老挝并肩同行，在老挝保卫、建设和发展国家的事业中给予最高优先和全力支持。

101岁高龄选民段氏顺在河内市巴亭坊第8投票区投票。图自越通社

📝时评：揭开歪曲越南选举结果的手段

关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。

越共中央总书记、中央军委书记苏林；越共中央政治局委员、国会主席陈青敏等各位党和国家领导人出席音乐会。图自越通社

越共中央总书记苏林出席《阳光下的声音》音乐会

3月23日晚，在越共中央军委-国防部的指导下，越南军队文化艺术大学在河内举行了《阳光下的声音》室内交响音乐会，并宣布成立军队交响乐团。这是庆祝越共十四大和第十六届国会及2026-2031年任期地方各级人民议会代表选举成功召开的富有意义的活动。

越共中央总书记苏林会见柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安。图自越通社

苏林总书记会见柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会代表团

苏林高度评价梅森安一行此次访越的意义，认为此访为加强两国阵线合作关系，巩固两国睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系做出积极贡献。他强调，越南党和国家一直将对柬关系放在优先地位，支持柬埔寨的和平稳定发展，为两国阵线积极落实所达成的协议、密切合作关系创造一切有利条件。