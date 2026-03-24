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国会和各级人民议会代表选举：87名自荐候选人当选各级人民议会代表

越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安于3月24日介绍了关于2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。

越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安发表讲话。图自越通社
越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安发表讲话。图自越通社

越通社河内——越南国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任谢氏安于3月24日介绍了关于2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。

谢氏安表示，根据34个省市的报告，全国已按规定选满2552名省级人民议会代表。代表结构继续得到保障并有所改善，其中女性代表758人，占29.7%，较上一任期提高0.7%；40岁以下年轻代表184人，占7.21%；少数民族代表413人，占16.18%；党外人士代表105人，占4.11%；连任当选代表1307人，占51.21%。

关于省级人民议会代表的学历，本科以上学历的代表比例达75.59%，与上一任期相比显著增加（高出17.27%）；自荐候选人有2人当选，占0.08%。

对于乡级人民议会代表选举，根据初步报告显示，全国共选出72437名代表。谢氏安女士表示，代表结构继续得到改善，女性比例为31.55%（22853人）；青年代表占19.64%（14224人）；少数民族代表占20.41%（14788人）；党外人士占5.98%（4333人）；连任代表占51.76%（37496人）。

关于学历，具有本科及以上学历的代表占大多数（超过85%）。自荐候选人当选85人（0.12%）。

根据各地方的提议，国家选举委员会已允许11个省市的217个投票区提前举行选举。选民投票率达到99.87%，有8个省市的选民投票率达到100%。

在选举日当天，有27个省市的129个乡坊未选足160名乡级人民议会代表。然而，仅有北宁省、嘉莱省和林同省的3个选举单位因未能确保结构和未达到规定代表数的三分之二而需组织补选。（完）

俄罗斯律师协会宪法意识发展委员会主席、俄宪法起草工作组组长奥列格·格尔曼诺维奇·鲁缅采夫。图自越通社

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越通社
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