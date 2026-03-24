俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

越通社河内——据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。
俄罗斯塔斯社援引越通社消息发布访问通告，详细报道了访问首日的主要行程，包括范明政与俄罗斯国家杜马和联邦委员会领导人的会晤、与米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京的会谈、与俄罗斯诺瓦泰克公司的会见，以及双方签署关于在越南建设核电站的政府间合作协议。米舒斯京评价称，该项目将为两国在高科技、基础与应用科学等领域的合作注入强劲动力。
俄罗斯卫星通讯社在报道中指出，范明政与联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科会晤时强调，越南始终铭记俄罗斯给予的宝贵支持与帮助。米舒斯京在会谈中表示，俄方高度重视基于全面战略伙伴关系原则的对越友好关系，两国政府正有效推进合作，积极落实两国高层达成的各项协议。
越南政府总理范明政与俄罗斯联邦总理米舒斯京举行会谈并见证核电站协议签署
范明政祝贺俄罗斯在经济社会发展取得的成就，强调越南一贯奉行独立、自主、自强、多样化、多边化的对外路线，始终视俄罗斯为越南在欧洲地区可信赖的朋友和最重要的合作伙伴之一。
俄媒对双方签署越南首座核电站建设政府间协议尤为关注，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。俄罗斯观察人士认为，在越南能源需求快速增长背景下，此举是“及时且具有战略意义”的举措。米舒斯京指出，该项目不仅具有能源意义，还将推动高科技、基础科学研究及其应用等领域合作。此外，双方还正同步推进在越南建设核科学与技术中心项目。
与此同时，双方在能源领域的合作也获得积极评价。诺瓦泰克公司首席执行官列昂尼德·米赫尔松表示，公司已签署向越南客户供应液化天然气的初步协议，并准备在近期启动首批供货。这一举措将为俄罗斯天然气出口开辟新方向，尤其在当前国际制裁压力背景下。
俄罗斯电视媒体还报道了一些体现两国关系象征意义的细节，如双方领导人在高级别会晤中常以俄语互致问候，充分展现两国长期以来的传统友谊与互信。（完）