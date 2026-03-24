俄媒密集报道范明政总理访俄行程 聚焦核电站合作

越通社河内——据越通社驻莫斯科记者报道，3月23日，俄罗斯各大媒体对越南政府总理范明政3月22日至25日对俄罗斯联邦进行的正式访问给予高度关注，密集报道访问期间的各项活动，焦点集中在两国签署的越南首座核电站建设协议，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。



俄罗斯塔斯社援引越通社消息发布访问通告，详细报道了访问首日的主要行程，包括范明政与俄罗斯国家杜马和联邦委员会领导人的会晤、与米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京的会谈、与俄罗斯诺瓦泰克公司的会见，以及双方签署关于在越南建设核电站的政府间合作协议。米舒斯京评价称，该项目将为两国在高科技、基础与应用科学等领域的合作注入强劲动力。



俄罗斯卫星通讯社在报道中指出，范明政与联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科会晤时强调，越南始终铭记俄罗斯给予的宝贵支持与帮助。米舒斯京在会谈中表示，俄方高度重视基于全面战略伙伴关系原则的对越友好关系，两国政府正有效推进合作，积极落实两国高层达成的各项协议。







俄媒对双方签署越南首座核电站建设政府间协议尤为关注，该项目由俄罗斯国家原子能公司参与实施。俄罗斯观察人士认为，在越南能源需求快速增长背景下，此举是“及时且具有战略意义”的举措。米舒斯京指出，该项目不仅具有能源意义，还将推动高科技、基础科学研究及其应用等领域合作。此外，双方还正同步推进在越南建设核科学与技术中心项目。



与此同时，双方在能源领域的合作也获得积极评价。诺瓦泰克公司首席执行官列昂尼德·米赫尔松表示，公司已签署向越南客户供应液化天然气的初步协议，并准备在近期启动首批供货。这一举措将为俄罗斯天然气出口开辟新方向，尤其在当前国际制裁压力背景下。



俄罗斯电视媒体还报道了一些体现两国关系象征意义的细节，如双方领导人在高级别会晤中常以俄语互致问候，充分展现两国长期以来的传统友谊与互信。（完）